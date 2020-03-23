شكرا لقرائتكم خبر عن 750 ألف جنيه للشهر العقاري والطب الشرعي لمتابعة تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، استمرار إجراءات الوقاية واتباع النظم الوقائية اللازمة في هذا الشأن، وتوفير المبالغ اللازمة لمصالح الشهر العقاري والتوثيق، والخبراء، والطب الشرعي، بواقع 500 ألف جنيه للشهر العقاري و 150 ألف جنيه للخبراء و 100 ألف جنيه للطب الشرعي لاستكمال شراء الأدوات والمستلزمات للحفاظ على استمرارية أعمال التطهير لجميع المكاتب على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير العدل اليوم الاثنين، مع عدد من مساعديه ومسئولي المصالح التابعة للوزارة، لبحث الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد وإيجاد الحلول لأية مشاكل تعوق الاستمرار في تطبيق هذه الإجراءات.
كما وجه وزير العدل بإثبات بيانات المترددين على المحاكم لاحتمال الحاجة إليها عند تقصي أي حالة مصابة بالفيروس، مشددا على إثابة الموظفين الذين يبذلون جهداً استثنائياً في تنفيذ إجراءات الوقاية من الفيروس.
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