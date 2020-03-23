شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإسبانية تعلن دخول نائبة رئيس الوزراء إلى المستشفى بسبب عدوى رئوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أن الحكومة الإسبانية تعلن دخول نائبة رئيس الوزراء إلى المستشفى بسبب عدوى رئوية.
أعلنت إسبانيا اليوم الاثنين ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 2182 شخصا، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية ، كانت وزارة الداخلية الأسبانية، قالت أمس الأحد، أن اسبانيا ستفرض قيودا على دخول معظم الأجانب عبر الموانيء والمطارات خلال الثلاثين يوما القادمة لوقف تفشي فيروس كورونا.
يأتى الحظر، الذي يبدأ سريانه منتصف الليل، بعد بضعة أيام من فرض السلطات الاسبانية قيودا على حدودها البرية مع فرنسا والبرتغال.
كان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد لمدة 30 يوما.
وقالت الوزارة فى بيانها إنه سيسمح للمواطنين الاسبان والأجانب الذين يعيشون في اسبانيا وأفراد الطواقم الطبية وعمال الشحن والعاملين في مجال الصحة والدبلوماسيين بالسفر كالمعتاد.
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