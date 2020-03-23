شكرا لقرائتكم خبر عن عميد علوم القاهرة يتابع تنفيذ خطة التعلم عن بعد خلال تعليق الدراسة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور عبد الحميد وجدى المناوى، عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، تقريرا مقدما من وحدة التعلم الإلكتروني بالكلية يفيد بما تم إنجازه من رفع كافة المحاضرات بجميع المستويات الدراسية على موقع الكلية والجامعة خلال فترة تعليق الدراسة.

وقال الدكتور عبد الحميد المناوى عميد كلية العلوم فى بيان صادر عن الكلية، إن الكلية حريصة على تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة للتحول إلى جامعة ذكية وتنفيذ خطة الجامعة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للتعليم عن بعد بالاعتماد على وسائل غير تقليدية ومتنوعة لتقديم المادة العلمية ومراعاة الجودة في العملية التدريسية.

وأضاف عميد كلية العلوم، أن الكلية تذخر بأعضاء هيئة تدريس متميزين وحريصين على أداء مهامهم، مشيرًا إلى أن هناك اقبالًا شديدا من الأساتذة وتفاعلًا جيدا من الطلاب بشأن تنفيذ خطة التعليم عن بعد واستخدام المنصات التعليمية لشرح المحاضرات الدراسية عن بعد.

وأكد الدكتور عبد الحميد المناوى أن المحاضرات تنوعت بين التسجيلات الصوتية والمادة العلمية بصورة pdf ومقررات مزودة بشروح توضيحية، لافتا إلى أنه تم عمل جلسات تفاعلية بين الطلاب والأساتذة بالاستعانة بعدد من برامج وتطبيقات التعليم عن بُعد.

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وبدورها أشارت الدكتورة إيمان علاء الدين، المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية حريصة على المشاركة الإيجابية والبناءة وتقديم خدمة تعليمية وبحثية متميزة، للمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة فيروس كورونا المستجد، وأضافت أن هذا يعد أحد الاليات المتبعة لالتزام الكلية بالمساهمة الإيجابية فى حل المشكلات المعاصرة التى تواجه هذا الوطن ، ويأتى ذلك انبثاقا من الدور البارز للقيادة السياسية في إدارة هذه الأزمة وضرورة تكاتف كافة الأطراف المعنية لمواجهة هذا الفيروس المستجد.

وعلى جانب آخر ، كان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أعلن أنه تم تأجيل جلسات مجالس التأديب الطلاب والموظفين وهيئة التدريس حرصًا على سلامة الجميع من احتمالية انتقال العدوى، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة داخل المجتمع الجامعى.