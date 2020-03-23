شكرا لقرائتكم خبر عن مش خايف على نفسك خاف علينا.. رسائل المصريين للمستهترين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خوفا من انتشار مرض كورونا المستجد أو كوفيد 19، وجه المواطنون رسالة إيجابية مفادها من فضلك خاف عليا فمنا من هم أصحاب الأمراض المزمنة ومنا من هو صغير في السن ومنا من لديه أطفال إلخ، وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الشباب غير محصن من الإصابة بالفيروس خاصة . 1ـ إذا كنت "مدخن" نظرا للمشاكل التى تعانى منها رئتيك بسبب التدخين. Advertisements 2ـ حال معاناتك من ضعف شديد فى الجهاز المناعى حذرت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب ويقتل الشباب وذكرت فى رسالتها " لستم محصنين، هذا الفيروس يمكن أن يزج بكم فى المستشفى لأسابيع وقد يقتلكم. حتى لو لم تمرضوا، فإن الخيارات التى تتخذونها بشأن أين تذهبون، يمكن أن تكون الفارق بين الحياة والموت لشخص آخر". 3ـ إهمال النظافة الشخصية وعدم غسل اليدين بالمياه والصابون. 4ـ الاختلاط المباشر بالمرضى أو التواجد فى الأماكن المزدحمة. 5ـ سوء التغذية وعدم الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات لتقوية المناعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مش خايف على نفسك خاف علينا.. رسائل المصريين للمستهترين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.