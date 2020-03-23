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دار الإفتاء تنعى شهيدى القوات المسلحة خلال عمليات التطهير من فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت دار الإفتاء اليوم الإثنين، شهيدى القوات المسلحة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، واللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داوود، اللذان وافتهما المنية بعد الإصابة بفيروس كورونا خلال مشاركتهما فى عملية التطهير والتعقيم.

وجاء منشور دار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك: "رحمة الله الواسعة على اللواء أركان حرب خالد شلتوت واللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داوود ، توفيا بعد إصابتهما بفيروس كورونا أثناء مشاركتهما في عملية التطهير والتعقيم ، نحتسبهما من الشهداء في جنات الخلد ، وكل من توفي بمرض كورونا ، اللهم ارحمهم جميعًا".

كان اللواء شفيع عبد الحليم داوود، قد توفى اليوم  بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال مشاركته في أعمال مكافحة المرض بالبلاد.

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يأتى ذلك بعد اعلان وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال اشتراكه فى أعمال مكافحة انتشار المرض ومجابهته.

كانت  القوات المسلحة قد تقدمت بنعى فى وفاته، ذكرت فيه أنه بمزيد من الحزن والآسى، فانها تنعى ابن من ابنائها لواء أركان حرب خالد شلتوت الذى وافته المنيه نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه فى أعمال مكافحة إنتشار المرض بالبلاد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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