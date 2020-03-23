شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: تخصيص 50 مليون جنيه من باب البر للمتضررين من آثار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف تخصيص خمسين مليون جنيه من باب البر للمتضررين من آثار فيروس كورونا، ولا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن فى حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية، وسيتم ذلك من خلال التنسيق مع مجلس الوزراء.

قالت وزارة الأوقاف يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف وحرصها الشديد على الإسهام فى خدمة المجتمع وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية، ولاسيما فى أوقات الشدائد والأزمات.

وفى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادى الجديد، تم الاتفاق على إطلاق تغذية أول 35 مسجدًا بالمحافظة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين الوزارة والمحافظة.

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كما تم الاتفاق على توفير 3000 متر سجاد لمساجد محافظة الوادى الجديد بالمشاركة بين الوزارة والمحافظة أيضًا يتم تسليمها للمحافظة قبل شهر رمضان المبارك القادم 1441هــ.

أعلنت وزارة الأوقاف، عن مسابقتها الرمضانية الكبرى، والتى ستجرى فى شوال المقبل، حول سلسلة رؤية التى تصدرها الوزارة والهيئة المصرية العامة للكتاب معا كأحدث وأهم سلسلة فى التثقيف الدينى المستنير، بحيث تجرى الاختبارات فيها بعد شهر رمضان المعظم فى الأسبوع الثانى من شوال وتشمل ما صدر من السلسلة وما يصدر منها حتى نهاية شهر رمضان المعظم، علما بأن السلسة متوفرة بسعر رمزى خمسة جنيهات لكل إصدار بجميع فروع الهيئة المصرية للكتاب.

وتتناول الاختبارات معلومات أصدرتها سلسلة رؤية، فى كتب: فقه الدولة وفقه الجماعة، وحماية دور العبادة، والحوار الثقافى بين الشرق والغرب، ومفاهيم يجب أن تصحح فى السيرة والسنة، ونعمة الماء.. نحو استخدام رشيد للمياه، وبناء الشخصية الوطنية، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، والكليات الست، ومخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، وبناء الوعى.