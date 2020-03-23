شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تشعل مواقع "التواصل الاجتماعى" بفيديوهات الحب والاحترام المتبادل بين الطلاب وأساتذتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن تشعل مواقع التواصل الاجتماعى وعلى وجه الخصوص موقع "فيسبوك" بعد ان تم تداول فيديوهات متبادلة بين هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبين طلاب الكلية وهى الفيديوهات التى خلقت حالة خاصة جداً يسودها الحب والاحترام المتبادل بين أساتذة الكلية من ناحية والطلاب من ناحية أخرى حيث رد طلاب الجامعة بفيديو يحمل صور الجامعة وفى خلفيتها أغنية "بحبك وحشتينى" للتعبير عن اشتياقهم للجامعة واساتذتهم.

وقد جاء ذلك فى تجربة تعد الأولى من نوعها تنفذها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باستخدام "السوشيال ميديا" بالشكل الإيجابى الذى يعكس قدرة الجامعة على خلق وابتكار أفكار جديدة وغير مسبوقة بهدف التواصل مع الطلاب من أجل استكمال العملية التعليمية عن طريق التعليم الإلكتروني الذى يجرى العمل به الآن فى مختلف كليات الجامعة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة .

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وقد استهدفت مبادرة "رسائل الطمأنة" للطلاب فى المقام الأول التأكيد على أن أعضاء هيئة التدريس حريصون بشكل دائم على تقديم الدعم والرعاية للطلاب وأنهم على تواصل مباشر معهم في ظل الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتى تضمنت تعليق الدراسة فى الوقت الحالى.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة وأضاف أن الفيديو الذى تم بثه عبر فيس بوك وما ترتب عنه من تعليقات عديدة من جانب الطلاب أظهر وبشكل لافت للنظر رسالة د. هشام عطية عميد كلية الإعلام بجامعة مصر وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وهى الرسالة الموجهة للطلاب من أجل طمأنتهم حيث جاءت رسائل قيادات كلية الإعلام للطلاب بأسلوب سهل وبسيط كان له عظيم الأثر فى نفوس الطلاب وهو ما انعكس بشكل كبير فى تعليقاتهم الاكثر من رائعة.

ومن جهة أخرى قالت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة إن حالة الارتباط التى حدثت بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب لم تأت من فراغ وإنما هى انعكاس طبيعى للعلاقة المتوازنة التى تربط الجامعة بطلابها فى مختلف الكليات وأشارت إلى أن استخدام السوشيال ميديا فى التواصل يأتى تفعيلا لتوجيهات الرئيس السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين حيث طبقت الجامعة نظم التعليم عن بعد لطلابها.. مع الحرص على توفير كافة الوسائل التعليمية والطرق المتقدمة لاستمرار العملية التعليمية فضلاً عن ذلك فإن جميع كليات الجامعة، تتيح لطلابها تحميل المحاضرات والمواد التعليمية من على موقع الجامعة للتعليم عن بعد والتواصل الالكتروني مع أعضاء هيئة التدريس وتفعيل نظم التقييم المستمر للطلبة والمتمثلة فى الأشكال المختلفة للامتحانات.