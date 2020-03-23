شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تطلق حملة قومية للتوعية ضد فيروس كورونا للمجتمع الأكاديمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حملة قومية للتوعية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد؛ بهدف زيادة الوعى بمخاطره، والاهتمام بإجراءات الوقاية منه.

وناشدت الوزارة فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى منذ قليل، المجتمع الأكاديمى والبحثى والطلاب و أولياء أمورهم بوضع صورة الحملة، وتفعيل الهاشتاج الخاص بها على صفحاتهم؛ وإرسالها عبر الواتس اب (WhatsApp) للمساعدة في انتشارها على جميع مواقع التواصل الاجتماعى، ووصولها إلى جموع الشعب المصرى خلال هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر والعالم أجمع، والتى اعتاد الشعب المصرى أن يبهر العالم بترابطه في مثل هذه الظروف.

ووضعت الوزارة هاشتاجات" #خليك_فى _البيت ، #صحتك_أهم ، #احمي_مصر "

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أعلن أن التحالف القومي للبتروكيماويات تمكن من إنتاج 3 منتجات للتطهير ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومعهد بحوث البترول، الوحدة التجريبية للهندسة الوراثية بالمركز القومى للبحوث، فى إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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جاء ذلك خلال زيارة الوزير؛ لمقر التحالف القومي للبتروكيماويات، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة رفع درجة الجاهزية بالتعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل كافة عناصر المنظومة البحثية والطبية الخاصة لمواجهة الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار ، أنه تم تشكيل مجموعة عمل من الأساتذة المتخصصين في الصيدلة، والطب، الكيمياء الحيوية والتطبيقية؛ لتحضير مطهرات الوقاية والتعقيم بمقر التحالف، مضيفًا أنه يتم إنتاج نحو 500 برميل يوميًا بسعة 200 لتر للبرميل الواحد من محلول مطهر للقضاء على الفيروسات والبكتيريا "Chemocide plus" طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أنه يجري حاليًا توريد المنتج للجامعات والمراكز البحثية وشركات قطاع البترول، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المطهرات، والتي يعاني من نقصها الكثير من دول العالم، وأضاف الوزير أنه جاري التنسيق مع الجهات المختلفة في الدولة لتوفير احتياجاتها من هذه المطهرات.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن عملية التطهير مستمرة في كل المنشآت التعليمية، والمستشفيات الجامعية، وكافة الجهات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن العالم يمر بظروفً استثنائية، تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف؛ للتعامل معها بشكل احترافي، مشيرًا إلى أن لدينا الإمكانيات البشرية والمادية، مشيدًا بالجهود التي تجرى حاليًا للتشخيص والبحوث والتطوير للقضاء على الفيروسات والبكتريا، موجهًا الشكر لعلماء وباحثي مصر والذين يعملون بكل جد واجتهاد من أجل المساهمة في إيجاد حلول، لمحاربة فيروس كورونا.