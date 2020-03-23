شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يطالب بسرعة إنهاء التذكرة الموحدة لجميع وسائل المواصلات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير النقل كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع قيادات السكة الحديد والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لمتابعة آخر مستجدات الدراسة الخاصة بربط تذاكر المترو بتذاكر القطار الكهربائي ثم ربطهما مستقبلا بتذاكر المونوريل الذي يتم تنفيذه بالإضافة إلى الربط مع تذاكر أتوبيسات النقل العام ليصبح هناك تذكرة موحدة لجميع وسائل المواصلات.

وطالب وزير النقل خلال اجتماعه بسرعة الانتهاء من دراسة التذكرة الموحدة لجميع وسائل المواصلات، لافتا إلى أنها ستشكل خدمة جيدة للركاب في مجال المواصلات في مصر، مشدا على ضرورة استمرار اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في السكة الحديد والمترو من واستمرار أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات وأماكن التجمعات للركاب وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات مع الكشف الدوري علي المتعاملين مع الجمهور بالاجهزة المخصصة للكشف عن الفيروس.

كانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد أطلق كلا منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

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وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.