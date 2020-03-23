شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية يطالبون بتخفيف مناهج الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بضرورة تخفيف مقرر الترم الثانى نظرا لظروف توقف الدراسة وصعوبة المناهج خاصة لطلاب مدارس اللغات.

وأكد محمد شعبان، ولى أمر، أن التخفيف المطلوب لن يكون الهدف منه حذف موضوعات تخل بالمقرر الدراسى أو نواتج التعلم التى يحتاجها الطالب خلال دراسته بأخر سنة بمرحلة التعليم الأساسى، موضحا أن سبب المطالبة بتخفيف المناهج بعد توقف الدراسة عدم ذهاب الطلاب لمراكز الدروس أو أن يضطر ولى الأمر إلى الاستعانة بمعلم داخل منزله لشرح المقررات.

وأشار ولى الأمر إلى أن هناك استفادة من الدروس الإلكترونية ولكن الطالب الذى اعتاد على المذاكرة والمتابعة من المعلم سيكون تحصيله الإلكترونى أقل.

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وكان الدكتور طارق شوقى أكد أن امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا نية لحذف أجزاء من المنهج، مطالبًا أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب بضرورة الاعتماد على المناهج التى تبثها الوزارة عن طريق المكتبة الإلكترونية والمنصة الرقمية وعدم الاعتداد بأى مصدر آخر، وذلك حفاظًا على أبنائنا الطلاب.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg

وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".