وزارة الكهرباء ترد على أنباء دفعها نصف قيمة فاتورة استهلاك الشهر الحالي للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

نفى الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" بشأن تحمل الوزارة دفع نصف فاتورة الاستهلاك الشهر الحالى من الكهرباء، مؤكدا أن ذلك غير صحيح بالمرة، خاصة أن الوزارة لديها التزامات كثيرة تقوم بتدبيرها من خلال شركات التوزيع التي تقوم ببيع الطاقة الكهربائية للمواطنين .

وأضاف حمزة في تصريحات لمصراوى، أن قطاع الكهرباء والشركات والهيئات التابعة له لم تسجل أي حالات حتى الآن، مؤكدا أنه تم الاشتباه في وجود إصابات وبتوقيع الكشف والتحاليل تبين إصابتها بارتفاع في درجات الحرارة.

وأكد أن شركات توزيع الكهرباء وفرت الكمامات و المواد اللازمة للتطهير لجميع العاملين بإدارة التحصيل، نظرا لكونهم أكثر قطاع يختلط بعدد كبير من المواطنين، لافتا إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وجميع قيادات الوزارة خضعوا للكشف الطبي عند دخوله ديوان عام الوزارة و تبين عدم حملهم لفيروس كورونا.