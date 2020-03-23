الاستعلامات تنعي شهداء الجيش في مواجهة كورونا: نخوض حربا من نوع آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
نعت الهيئة العامة للاستعلامات، منذ قليل، شهيدي القوات المسلحة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، واللواء أركان حرب شفيع عبدالحليم داوود.
وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين: "الحرب ليست بالأسلحة لمواجهة جيش آخر فقط .. نحن نخوض حربًا من نوع آخر".
وتابعت هيئة الاستعلامات: "رحم الله لواء أركان حرب خالد شلتوت واللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داوود اللذان توفيا بعد إصابتهما بفيروس كورونا أثناء مشاركتهما في عملية التطهير والتعقيم لمواجهة الفيروس.
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