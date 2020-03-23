فيديوجرافيك| خدمات إلكترونية.. الداخلية في زمن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

اتخذت وزارة الداخلية عدة قرارات بتعليق بعض خدماتها، وتقديمها إلكترونيا منذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتخفيض عدد الموظفين، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن تقديم خدماتها إلكترونيًا يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطنين. وأتاحت خدماتها عبر موقعها الإلكتروني، اضغط هنا. (https://moi.gov.eg/home/directoryservices).

ويستعرض "الخليج 365" أبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة من الداخلية في الفيديوجرافيك التالي: