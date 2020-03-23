ضبط عاطل لاتهامه بحيازة "كيلو بانجو" في شبين القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
ضبطت أجهزة الأمن في القليوبية، اليوم الاثنين، عاطل لاتهامه بحيازة كيلو ونصف الكيلو من نبات البانجو المخدر، قبل ترويجها في شبين القناطر، بمحافظة القليوبية.
كانت معلومات وردت للعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، تفيد ترويج عاطل لمخدر البانجو، بمنطقة سندوه دائرة مركز شبين القناطر.
جرى تحديد مكان المتهم، وتمكن المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحيازته على كيلو ونصف الكيلو "بانجو"
اعترف المتهم "ش. د. س" 58 سنة، بحيازته للمخدرات وأنه كان في طريقه لترويجها على عملائه.
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