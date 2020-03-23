سقوط تشكيل عصابي للنصب على الشركات بزعم اسناد أعمال حكومية بالمشروعات مقابل نسبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت مباحث الأموال العامة ، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في النصب على شركات المقاولات قاموا بالاستيلاء من أحد أصحاب مكاتب المقاولات على مبلغ 2,5مليون جنيه بزعم إسناد بعض أعمال المقاولات لصالحه ببعض المشروعات الكبرى.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا من صاحب مكتب توريدات ومقاولات عمومية – مقيم بمحافظة الجيزة، بتعرضه لواقعة نصب من قبل مجموعة من الأشخاص، قاموا بالاستيلاء منه على مبلغ ( إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري) بزعم إدخاله كمقاول من الباطن خلافاً للحقيقة بإحدى المشروعات الكبرى، بموجب محررات "مزورة" منسوب صدورها إلى بعض الجهات.

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة" تخصصوا في ارتكاب وقائع النصب على شركات المقاولات الصغيرة بموجب محررات مزورة منسوب صدورها إلى كبرى شركات المقاولات، التي يسند إليها مناقصات أعمال من قِبل الجهات الحكومية.

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و يقوم أحد المتهمين بتزوير المحررات المنسوبة إلى بعض الجهات الحكومية، وكذا عقود المقاولة المنسوبة لتلك الشركات الكبرى، وانتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية في تعامله مع الشاكي، وتمكنه من إرساء وإسناد بعض الأعمال الخاصة ببعض المشروعات الكبرى إلى بعض شركات المقاولات، بينما يتولى المتهمان الآخران إبرام عقد مع المجنى علية تفيد مشاركته وتوكيله في تنفيذ بعض أعمال المقاولات المزمع إسنادها للشركات الخاصة بهما وذلك مقابل نسبة يتحصلون عليها من قيمة العقد المزمع كتأمين دفعة مقدمة، وقد بلغت قيمة المبالغ المستولى عليها من المجنى عليه (إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري).

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم بدوائر أقسام شرطة (مدينة نصر أول بالقاهرة – العمرانية بالجيزة) ، وعثر بحوزتهم على (كارنيه "مزور" - عقد مشاركة وهمى محل بلاغ الشاكي يفيد إدخاله كشريك لتنفيذ بعض أعمال المقاولة من الباطن بالمشروع - عقد إسناد تنفيذ بعض أعمال المقاولة المسندة إلى كبرى شركات المقاولات ممهور بأختام شعار الجمهورية "مقلد") وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.