اغتصبوا فتاة أمام حبيبها في الهرم.. إحالة 10 أشخاص للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أمرت نيابة الهرم، اليوم الاثنين، بإحالة ملف 10 أشخاص إلى محكمة الجنايات؛ على خلفية اتهامهم باغتصاب فتاة في منطقة الهرم.
المتهمون هم: "ر. ج."، و"م. ت."، و"م. ع."، و"إ. ع."، و"و. ص."، و"أ. م."، و"ن. و."، و"ه. ع."، و"ال. غ."، و"د. ف".
البداية عندما تلقي قسم شرطة الهرم، بلاغًا من فتاة تدعى "ف. م."، مشيرة إلى أن 10 أشخاص هجموا عليها أثناء تواجدها مع حبيبها داخل سيارة في منطقة الهرم، وتناوبوا اغتصابها.
بتكثيف التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف هوية المتهمين، وألقي القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأحيلوا إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، ومن ثم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.
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