العثور على جثة شاب مقتولا بمقلب قمامة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: عثرت قوات الشرطة بالجيزة، اليوم الإثنين، على جثة شاب مقتولا بمركز أبو النمرس. تلقى مدير شرطة النجدة بالجيزة إشارة من مسؤول غرفة العمليات بالعثور على جثة شاب مُلقاة بمقلب قمامة بمنطقة شبرامنت. انتقلت دورية أمنية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بقيادة اللواء محمود السبيلي؛ لمعاينة الجثة والوقوف على ملابسات الواقعة.

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