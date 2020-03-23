محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة حقيبة بداخلها قرابة 900 ألف جنيه، من موظفين بإحدى الشركات حال قيامهما بتوريد المبلغ بحساب جهة عملهما بأحد البنوك بالمنوفية .
تلقى مركز شرطة الباجور بلاغا من أميني خزينة بإحدى الشركات - مُقيمان بدائرة المركز، بأنهما أثناء توجههما لفرع أحد البنوك بدائرة المركز، مستقلان دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما حقيبة بداخلها مبلغ (895 ألف جنيه "خاصة بالشركة محل عملهما") لتوريدها بحساب الشركة بالبنك، فوجئا بقيام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بخطف الحقيبة بداخلها المبلغ المشار إليه وهربا.
وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة قسم شرطة منوف).
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما بمكان إختبائهما بإحدى المناطق بدائرة قسم ثان المنتزه، وبحوزتهما 5 هواتف محمولة.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة وقررا أنهما حال مرورهما بتاريخ الواقعةأمام فرع البنك المُشار إليه مستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ملك أحدهما" شاهدا أحد المجنى عليهما حال حمله للحقيبة المُشار إليها ويظهر منها بعض المبالغ المالية،فقام أحدهما بخطفها وفرا هاربين وإقتسما المبلغ المالى فيما بينهماعقب ذلك قاما بالسفر لمدينة الإسكندرية والإختباء بإحدى المناطق بدائرة القسم.
وتم بإرشاد المتهمان ضبط مبلغ(823,500 جنيه"من حصيلة المبلغ المستولى عليه"- الدراجة النارية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط عصابة السطو المسلح على موظفين لسرقة 900 ألف جنيه في المنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.