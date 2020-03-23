الأمن العام: ضبط 26 قطعة سلاح ناري و 103 قضية مخدرات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبط قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، 26 قطعة سلاح ناري، 103 قضية مخدرات وتنفيذ 37094 حكم قضائي متنوع.

كما سقط في قبضة القوات تشيكيين عصابيين ضما 5 متهمين ارتكبوا 12 حادث متنوع، في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 17 متهما ، 12 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، 73 دراجة نارية مخالفة، 22 الف مخالفة مرورية ، وفحص 68 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 4 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .