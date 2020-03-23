ضبط المتهمين بسرقة صيدلية في الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بسرقة صيدلية بدائرة قسم شرطة الزيتون. تبلغ للمقدم محمد الاتربي، رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون، من مالكة صيدلية كائنة بدائرة القسم بإكتشافها سرقة كمية من الأدوية تقدر بمبلغ مالى 100 ألف جنيه من داخل الصيدلية ملكها مستأجرة لأحد الأشخاص ، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، للقبض على المتهمين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص عمال سابقين بذات الصيدلية وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد صبري، معاون المباحث، من ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم وبين مستأجر الصيدلية ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهم بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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