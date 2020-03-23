أداروا وكرا للإتجار بالأفيون.. سقوط 3 عناصر إجرامية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

سقط في قبضة أجهزة الأمن بسوهاج، برئاسة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث، ثلاثة عناصر إجرامية بسوهاج وبحوزتهم كمية من مخدر الأفيون، وقطعتي سلاح وتمثالين أثريين.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة جرجا، أفادت بقيام ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة القسم والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة القسم، وعثر بحوزتهم على كمية لمادة الأفيون المخدر "وزنت حوالى 500 جرام" ، 2مسدس "محدث صوت"و46 طلقة لذات العيار - سلاح أبيض - ميزان حساس، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي – 2 تمثال يشتبه في أثريتهما.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتماثيل بقصد النصب على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.