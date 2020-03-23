الداخلية: ضبط 20 مهاجر غير شرعي بالأقصر وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصل قطـاع مكافحـة المخدرات والجريمـة المنظمة، جهوده لمكافحة جرائـم الهجـرة غير الشرعـيـة بكافــة صورها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمنع والحد من تلك الأنشطة الإجرامية وملاحقة مـمارسـيها بالتنسيق والأجهزة المعـنية، وتكثيف الجهود لتحديد العناصر القائمة على عمليات الهجرة غير الشرعية والتسلل بطرق غير مشروعة إلى داخل البلاد .

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تواجد عدد من المهاجرين غير الشرعيين بإحدى المناطق بدائرة مركز إسنا (بمحافظة الأقصر).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 12 مهاجر غير شرعي يحملون جنسية إحدى الدول العربية .

وفى سياقٍ متصل تمكنت الإدارة من ضبط 8 مهاجر غير شرعي يحملون جنسيات مختلفة حال تواجدهم بإحدى المناطق بدائرة مركز دروا بمحافظة أسوان ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.