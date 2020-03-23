مصر | ضبط صاحب مخزن بحوزته 5 آلاف كمامة طبية في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط صاحب مخزن بحوزته 5 آلاف كمامة طبية في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من ضبط مايقرب من 5 آلاف قطعة مستلزمات طبية، قام صاحب مخزن غير مرخص باحتكارها وتخزينها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الجيزة، إخطارا من مدير مباحث التموين، يفيد بضبط مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة الجيزة، لقيامه بحجب 4700 قطعة مستلزمات طبية "جاونتي طبي، ماسك" عن التداول وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول بالأسواق.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

