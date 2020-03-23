مصر | إحباط ترويج 5 آلاف كمامة مجهولة المصدر في الجيزة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، من ضبط صاحب مكتب توريدات مستلزمات طبية، وصاحب مغسلة، وترزي بذات المغسلة.

البداية كانت بورد معلومات لرجال مباحث قسم شرطة أكتوبر، أكدتها التحريات بقيام 3 أشخاص بتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة و"مجهولة المصدر"، وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتعبئتها في عبوات "على أنها معقمة" لإدخال الغش على المواطنين وطرحها للبيع بالمحلات والأسواق بأسعار مغالية مُستغلين الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، مُعرضين حياة المواطنين وصحتهم للخطر، مُتخذين من مغسلة الثاني مقرًا لنشاطهم الإجرامي.

بإعداد الأكمنة، ضبط بالمغسلة 3450 كمامة معدة للبيع "منتج نهائي"، 2000 كمامة معدة للتصنيع والتعبئة، 4 أكلشيه لشركات مختلفة، مواد خام، معدات التصنيع، مبلغ مالي، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم غير المشروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

Advertisements

كان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإغلاق جميع المنشآت والمحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، للحد من انتشار فيروس كورونا.