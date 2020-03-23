مصر | ضبط 26 قطعة سلاح ناري و103 قضية مخدرات في 24 ساعة

نجحت حملات أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ضبط 26 قطعة سلاح ناري، 103 قضية مخدرات وتنفيذ 37094 حكم قضائي متنوع.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 26 قطعة سلاح ناري، بحوزة 20 متهما، وذلك على النحو التالي: 2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، طبنجة 21 فرد محلي، 65 طلقة مختلفة الأعيرة، 2 خزينة متنوعة، 145 قطعة سلاح أبيض، ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 37094 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: 120 حكم جناية، 10714 حكم حبس جزئي، 2156 حكم حبس مستأنف، 18314 حكم غرامة، 5790 حكم مخالفة.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 2 تشكيل عصابي ضما 5 متهمين ارتكبوا 12 حادث متنوع، أما في مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 103 قضية مخدرات بحوزة 117 متهم، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،955 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،453 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 200 جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 170 جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 504 جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 725 جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 375 جرام، 155 قرص مخدر.

أما في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، ضبط 17 متهما، أما في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 21 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، وتم ضبط 73 دراجة نارية مخالفة.

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في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، إعادة سيارتين، أما في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 22062 مخالفة مرورية.