مصر | ضبط 20 مهاجرا غير شرعي بالأقصر وأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 20 مهاجرا غير شرعي بالأقصر وأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، في ضبط 20 مهاجرا غير شرعي، بالأقصر وأسوان.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تواجد عدد من المهاجرين غير الشرعيين بإحدى المناطق بدائرة مركز إسنا بمحافظة الأقصر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 12 مهاجرا غير شرعي، يحملون جنسية إحدى الدول العربية.

كما تمكنت الإدارة من ضبط 8 مهاجرين غير شرعيين، يحملون جنسيات مختلفة، حال تواجدهم بإحدى المناطق بدائرة مركز دراو بمحافظة أسوان.

وجاء ذلك في إطار جهود قطـاع مكافحـة المخدرات والجريمـة المنظمة لمكافحة جرائـم الهجـرة غير الشرعـيـة بكافــة صورها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالمنع والحد من تلك الأنشطة الإجرامية وملاحقة مـمارسـيها بالتنسيق والأجهزة المعـنية، وتكثيف الجهود لتحديد العناصر القائمة على عمليات الهجرة غير الشرعية والتسلل بطرق غير مشروعة إلى داخل البلاد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق أخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، وبالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأحكام السيطرة علي الأسواق.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1160 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة لقيامه بحجب 30.860 طن سلع غذائية "أرز أبيض، عدس، سكر، قمر الدين" عن التداول واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

ونجحت في ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة لقيامه بحجب 22.992 طن سلع غذائية "أرز أبيض، مسلي، سكر، مكرونة، فول" مجهولة المصدر عن التداول واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق. وتمكنت من ضبط مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة لقيامه بحجب 4700 قطعة مستلزمات طبية "جاونتي طبي، ماسك" عن التداول واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول بالأسواق. وتم ضبط مالك مطعم للوجبات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة لحيازته 1.500 طن سلع غذائية "مقطعات لحوم، مفروم دواجن، دهون حيوانية، أجزاء دواجن" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

