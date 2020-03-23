مصر | "شافها في أحضانه".. حبس حارس عقار لقتله زوجته وعشيقها بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شافها في أحضانه".. حبس حارس عقار لقتله زوجته وعشيقها بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حبس حارس عقار، ٤ أيام، على ذمة التحقيقات، لقتله زوجته وعشيقها، نتيجة مشاهدته لها في وضع مخل داخل شقتهما بمنطقة العمرانية.

كما طلبت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي الزوجة وعشيقها، وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم يعمل حارس عقار، وشاهد زوجته في وضع مخل مع عشيقها، فاستهل آله حادة وقام بطعنهما حتى أسقطهما قتيلان، دفاعا عن شرفه، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على سلاح الجريمة لفحصه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطار من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، يفيد بورود بلاغًا للرائد مصطفى عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة، بمقتل سيدة وعشيقها، داخل شقة سكنية بنطاق القسم. ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، سرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها. Advertisements

تحريات المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، كشفت أن المتهم في ارتكاب الجريمة هو زوج المجني عليها، لاكتشافه وجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمجني عليه الثاني، حيث سدد لهما طعنات، وأسقطهما قتيلان. وتمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم، لمناقشته، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

في سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بأكتوبر.

وكشفت التحقيقات، أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة، وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الاتجار، وكان يتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، بالإضافة لأقراص مخدرة حوالي ٢٩٢ قرصًا.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كيلو ونصف حشيش وأقراص مخدرة، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.