مصر | وزير العدل ينهي ندب 9 مستشارين بهيئة قضايا الدولة

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنهاء ندب 9 من مستشاري هيئة قضايا الدولة، إذ جاء في القرار الذي حمل الرقم (3222) لسنة 2020، أنه بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة رقم (75) لسنة 1962 وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 6090 لسنة 2019، قرر إنهاء ندب 9 من مستشاري هيئة قضايا الدولة من العمل بمكتب مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم والمطالبات القضائية بديوان عام وزارة العدل.

شمل القرار على ندب كلًا من: المستشار إبراهيم محمد عبد العزيز نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد العال أحمد عبد العال وغيرهم.

في سياق أخر، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل: إنه تم تأجيل الدعاوى التي تنظرها المحاكم إلى جلسات مقبلة، وليس توقف العمل بالمحاكم.

وأوضح "مروان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن العمل بالمحاكم لن يتوقف، منوهًا بأن المواطن سواء حضر الجلسة أو لم يحضر، سيتم تأجيلها، وعليه أن يعرف موعد الجلسة المقبلة.

Advertisements

وتابع: قاعة الجلسات مكان مغلق يتردد عليه مئات المواطنين يوميًا من مناطق مختلفة، وحتى نحد من فرص نقل العدوى بفيروس كورونا، جاء هذا القرار تماشيًا مع التوجه العام للدولة، ورؤية القيادة السياسية، وتعليمات رئيس الوزراء بالعمل على حل الزحام خاصة بالإمكان المغلقة.

ولفت أن هذا القرار جاء بالتوافق التام مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.