أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يبحث إصدار "كود الحماية المدنية" للمنشآت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يبحث إصدار "كود الحماية المدنية" للمنشآت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، وفدا من الإدارة العامة للحماية المدنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء؛ لوضع آلية تنظيمية للعمل على إصدار كود الحماية المدنية من أخطار الحريق بالمنشآت السياحية والفندقية بأنواعها.
وشهد الاجتماع، عبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وأوضح عبد الفتاح العاصي، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل حل جميع المشكلات الخاصة بإجراءات حصول المطاعم والمنشآت الفندقية القائمة على تصاريح الحماية المدنية والعمل علي سرعة وتسهيل إصدارها، إضافة إلى إصدار أكواد الحماية المدنية وقائمة المراجعة لوضع ضوابط ومعايير الحماية من أخطار الحريق.
وفي سياق آخر، كانت وزارة السياحة والآثار أعلنت بدء عملية التطهير الشامل لكل المواقع والمتاحف الأثرية بأنحاء الجمهورية، والتي تتم وفقًا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.
وشملت أعمال التطهير والتعقيم، جميع الأسطح بمناطق الخدمات السياحية للزائرين والمداخل والمخارج الخاصة بالمنطقة وشباك التذاكر والممرات والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.
واتخذ المجلس الأعلى للآثار اليوم قرارًا بغلق المتاحف والمناطق الأثرية في كافة أنحاء الجمهورية أمام الزيارة وذلك في إطار مقامة والحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.
وكانت وزارة السياحة والآثار قد شددت على جميع العاملين في المكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.
وكانت الوزارة قد أطلقت حملة توعية حيث قامت بطباعة 1000 بوستر تتضمن الإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم وضعها أمام بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.
وتأتي تلك الحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في إطار حرص الوزارة على سلامة العاملين والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية، للتوعية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.
كما تم توزيع أدوات وقاية وتعقيم "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" على موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة آثار سقارة، كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعًا.
كما تم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك، وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين، بالإضافة إلى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.