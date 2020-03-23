أخبار مصر | فرج عامر: وزارة التموين ضربت مافيا الكحول في مقتل لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: وزارة التموين ضربت مافيا الكحول في مقتل لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التحرك العاجل من وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح كميات كبيرة من الكحول لاستخدامه كمطهر بنسبة تركيز 70% كحول مع بعض الألوان والروائح وذلك بفروع شركتي الجملة "العامة والمصرية " ضرب مافيا "الكحول" في مقتل.

وطالب "عامر" في بيان أصدره اليوم الاثنين، من الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية الإسراع في تنفيذ التصريحات الصادرة عن الوزارة والتي تم التأكيد فيها أنه سيتم طرح هذه المنتجات بالمجمعات الاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين، بالإضافة إلى طرح منتج " 555" ومنتج لافندر، لافتا إلى أنه سيتم طرحها في عبوات 250 ملي بسعر 36 جنيه للعبوة، وسيتم أيضا توفير عبوات 125 ملي. وتسائل رئيس لجنة الصناعة، عن التوقيتات الزمنية لطرح هذه المنتجات للقضاء على مافيا استغلال المواطنين أسوأ استغلال في الحصول على مستلزمات مواجهة فيروس كورونا للوقاية منه. Advertisements

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن جميع الأجهزة الرقابية تقوم بتكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المطروحة للمواطنين سواء في السلع الغدائية أو المنظفات والمطهرات، حيث تم تشكيل مجموعات على أعلى مستوى من قطاع التجارة وقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وأن من يثبت تلاعبه يتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية.