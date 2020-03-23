أخبار مصر | كتف التمثال.. ظاهرة فلكية تثبت نظرية جديدة حول أبو الهول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كتف التمثال.. ظاهرة فلكية تثبت نظرية جديدة حول أبو الهول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة آثار الهرم، آمس الأحد، ظاهرة فلكية متميزة، حيث غربت الشمس على الكتف الأيمن لتمثال أبو الهول.

ومن ناحيته قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق: إن الظاهرة تحدث مرتين في العام على مدار أربعة أيام حيث تغرب الشمس على الكتف الأيمن لتمثال أبو الهول، يومي ٢١ و٢٢ مارس و٢١ و ٢٢ سبتمبر، أي في الربيع والخريف، وهذا ما يطلق عليه اسم Equinox، أي عندما يتساوى الليل مع النهار.

ولفت إلى أن الشمس بعد هبوطها في الغروب على كتف أبو الهول الأيمن، تتجه إلى الجنوب وخلال فصل الصيف نجدها تبدأ في التحرك إلى ناحية الشمال.

وأكد "حواس"، أن هناك ظاهرة أخرى أقوى من الأولى ويمكن أن تجذب العالم كله مرة أخرى، وهذه الظاهرة يمكن أن نشاهدها يوم 21-22 يونيو حيث تغرب الشمس بين هرمي خوفو وخفرع مباشرة ويطلق على هذه الظاهرة اسم Solstice أي أن هذه الظاهرة تظهر لنا علامة الأفق- الشمس بين أفق خوفو وأفق خفرع.

ونوه "حواس"، بأن الظاهرة تثبت أن علماء الآثار، أخطأوا عندما قالوا إن المصري القديم قد وجد صخرة قديمة بالمصادفة وحولها إلى تمثال لوجه إنسان وجسم غير آدمي.

وأشار إلى أنها تثبت أن هناك سببًا فلكيا ودينيا من نحت تمثال أبو الهول إله الشمس، يشرق ويغرب بين أفقي خوفو وخفرع، وهذه النظرية فريدة وتثبت التفوق العلمي الهائل للمصري القديم.

وكانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت بدء عملية التطهير الشامل لكل المواقع والمتاحف الأثرية بأنحاء الجمهورية، والتي تتم وفقًا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

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