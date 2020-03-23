أخبار مصر | دورات تدريبية توعوية للعاملين بالقطاع السياحي

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار، السيد منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة للأمم المتحدة (UNWFP)، لتعزيز سبل التعاون في مجال القطاع السياحي، إذ حضر الاجتماع محمد بدر المستشار السياسي الأول بروما، والمهندسة آلاء الزهيري مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية.

كما تم مناقشة أيضًا تقديم دورات تدريبية توعوية للعاملين بالقطاع السياحي تتناول الجوانب الرئيسية المتعلقة بصحة وسلامة الأغذية مثل: الممارسات الجيدة لتصنيع وتداول الأغذية بالمنشآت السياحية والفندقية.

ناقش الجانبان خلال الاجتماع، أوجه التعاون المختلفة لضمان صحة وسلامة الغذاء في الفنادق والمطاعم السياحية في مصر بجميع أنواعها، ورفع كفاءة وتطوير نظم تخزين الأغذية والمشروبات واتباع الطرق المثلى في تخزينها.

كانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت بدء عملية التطهير الشامل لكل المواقع والمتاحف الأثرية بأنحاء الجمهورية، التي تتم وفقًا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، حيث أعمال التطهير والتعقيم شملت جميع الأسطح بمناطق الخدمات السياحية للزائرين، والمداخل والمخارج الخاصة بالمنطقة، وشباك التذاكر والممرات والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.

واتخذ المجلس الأعلى للآثار قرارًا بغلق المتاحف والمناطق الأثرية في كافة أنحاء الجمهورية أمام الزيارة، في إطار مقاومة والحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد شددت على جميع العاملين في المكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.

وكانت الوزارة قد أطلقت حملة توعية حيث قامت بطباعة 1000 بوستر تتضمن الإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم وضعها أمام بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.

وتأتي تلك الحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في إطار حرص الوزارة على سلامة العاملين والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية، للتوعية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.