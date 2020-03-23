أخبار مصر | "الوزير" و"العناني" يبحثان تشغيل قطارات نوم سياحية بين الأقصر والغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير" و"العناني" يبحثان تشغيل قطارات نوم سياحية بين الأقصر والغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع وزير النقل، المهندس كامل الوزير، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الاثنين، بحضور رئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة المنشات الفندقية، ورئيس غرفة الشركات السياحية؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القطاع السياحي.

وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تدعم قطاع السياحة منها دراسة تشغيل قطارات نوم سياحية بين الأقصر والغردقة؛ لربط المدن السياحية ببعضها وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية ومدن البحر الأحمر بمدن وادي النيل.

أكد وزير النقل، أن هناك خطة لوزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد أبو طرطور قنا سفاجا الغردقة، وأنه مشروع استراتيجي ويخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة إيجابية في تنمية الوادي الجديد والمحافظات التي يمر بها خط السكة الحديد.

كما تم استعراض جهود وزارة النقل في تطوير شبكة الطرق المختلفة وتنفيذ محاور للنيل في صعيد مصر لخدمة المواطنين والمناطق السياحية، وكذلك جهود وزارة النقل في رفع الموانئ النيلية والبحرية بما يجعلها تساهم في دعم النشاط السياحي والاقتصاد القومي.

ووجه وزير النقل المختصين بالوزارة، بتوفير التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي والمساهمة في ظهوره في أفضل صورة تليق بمكانة مصر العالمية.