شكرا لقرائتكم خبر عن «العربي لسيدات الأعمال» يطلق «رزقك في بيتك» لتوفير احتياجات ألف أسرة بأكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس العربي لسيدات الأعمال عن إطلاق مبادرة «رزقك في بيتك» لتوفير الاحتياجات الأساسية لألف أسرة بمنطقة السادس من أكتوبر لمدة أسبوع، حيث ستبدأ اعتبارًا من الإثنين، ولمدة أسبوع حتى 30 مارس الجاري. وقالت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن المبادرة تستهدف توفير احتياجات ألف أسرة يوميًا، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي بالتعاون مع «عمار العقارية» وعضوات داعمات للمجلس العربي لسيدات الأعمال، وتستهدف تقليل فرص نزول الأفراد للشارع لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت «عصام» إلى أن المبادرة تركز على الفئات التي تضررت بسبب الانفصال الاجتماعي، ووقف الأعمال لمكافحة فيروس كوفيد- 19 (كورونا)، وعلى رأس تلك الفئات العمالة اليومية بمنطقة السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر.