شكرا لقرائتكم خبر عن «قطاع الأعمال»: إجراءات وقائية مشددة بشركات نقل الركاب التابعة لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتوجيهات وزارة قطاع الأعمال العام للشركات التابعة لها باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، واصلت شركات نقل الركاب (شرق الدلتا- غرب ووسط الدلتا- الصعيد) للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري تطبيق التدابير الوقائية اللازمة التي تحقق عدم انتشار فيروس الكورونا عن طريق وسائل المواصلات.

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وبدأت هذه الإجراءات بتخفيض نسبة العمالة بمنافذ (حجز التذاكر- الجراجات- محطات الركوب.. إلخ) منعًا لتكدس العاملين في المناطق، واستخدام وسائل التطهير (مضخات- سوائل التطهير- زي التطهير للقائمين بالتطهير- كمامات.. إلخ)، وتنفيذ أعمال التعقيم على العاملين بالشركات التابعة والمتعاملين مع الجمهور.

ويجري تعقيم جميع (الجراجات- الورش- محطات ركوب الركاب- مناطق انتظار المواطنين- جميع المباني الإدارية) بالشركات التابعة بصفة دورية، وكذلك تعقيم جميع الأتوبيسات من الداخل داخل الجراجات وقبل بدء الرحلة بمحطة القيام وبعد وصول الرحلات بمحطة الوصول، مع إلزام جميع السائقين بارتداء الكمامات والقفازات أثناء قيادتهم للمركبات طوال فترة الرحلة.

وتضمنت الإجراءات تخفيض نسبة الإشغال من طاقة الأتوبيسات من خلال تقليل عدد الركاب بنسبة 50% من عدد 50 راكبا إلى عدد 25 راكبا بكل أتوبيس/ رحلة (بمعدل راكب في كل كرسي مزدوج) لترك مسافات كافية للوقاية.