شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يرأس صلاة روحية لرفع «وباء كورونا» الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك في مصر، إن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، يترأس صلاة روحية، مساء يوم الجمعة 27 مارس الجاري، ويدعو العالم للمشاركة معه في الصلاة لرفع وباء فيروس كورونا «كوفيد 19» الذي يجتاح العالم حالياً.

Advertisements

وأضاف «باخوم» أن محكمة التوبة الرسولية في الفاتيكان أصدرت مرسوماً بشأن الحل الجماعي المرتبط بشأن المطران الايبراشى ومنح الغفران الكامل للمرضى المصابين بفيروس كورونا ولمن يعتنون بهم وللمؤمنين الذين يصلون من أجلهم.

وأوضح أنه نظراً للظروف الطارئة التي تحدث حاليا وخاصة في المناطق التي تأثرت أكثر من غيرها بالفيروس ولحين تخطيها، يمكن للكهنة أن يمنحوا الحلة الجماعية للمؤمنين بغياب اعترافات فردية، كما يتعين على المصابين بالفيروس والعاملين الصحيين وعائلاتهم أن يقيموا صلاة للعذراء مريم ويتلون الـ«نؤمن»والـ«أباننا» أما باقى المؤمنين فأماهم خيارات هي زيارة القربان المقدس والسجود له أو قراءة الكتاب المقدس لمدة نصف ساعة على الأقل أو تلاوة المسبحة الوردية أو رتبة درب الصليب طالبين من الله وقف انتشار الوباء والتخفيف من معاناة المرضى.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالحلة الجماعية يتعين على الكاهن أن يعلم أسقف الايبراشية بذلك بإذن مسبق والاسقف يتخذ قرارا بهذا الشأن ضمن نطاق ايبراشيته مع مراعاة الظروف الصحية الطارئة ويمكن أن تمنح الحلة الاجماعية أمام مداخل المستشفيات حيث يوجد المصابون بالفيروس ومن يواجهون خطر الموت.