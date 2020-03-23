شكرا لقرائتكم خبر عن «فوتوسشن» لعروسين بالمنيا: «مش هنسلم مش هنبوس مش هننقل الفيروس» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص انطونيوس هاني يوسف، وعروسه نانسي فونس فايز، في يوم زفافهما على الحصول على صور تذكارية «فوتوسشن»، تطالب المواطنين بعدم التصافح أو بتبادل القبلات، من خلال حمل لافتة تحمل عبارة «مش هانسلم.. مش هانبوس.. مش هاننقل الفيروس»، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات، وحمل زجاجات التعقيم.

عقب ذلك، توجه العروسان إلى مقر الكنيسة الإنجيلية الثانية بقرية بني غني محل إقامتهما بمركز سمالوط شمال المنيا، لإتمام باقي مراسم الزفاف من إكليل وزفاف. وداخل قاعة الكنيسة، حذر العروسان المدعوين لحضور إكليل وحفل زفافهما من خطورة الأمراض الوبائية وفيروس كورونا، وطالبا بعدم التصافح بالأيدي أو بالقبلات، حفاظا على صحتهم ومنع انتشار الفيروس. كما رفضا إقامة احتفالية ومسيرة حفل زفاف واكتفوا بالإكليل، حيث طالب العروسان بانصراف الحضور دون التصافح أو القبلات، عقب ذلك تم الانتقال إلى منزل الزوجية من خلال سيارة دون إقامة أي مراسم للزفاف. يذكر أن انطونيوس حاصل على ليسانس آداب، قسم لغة فرنسية، ويعمل في مجال السياحة، وزوجته نانسي حاصلة على دبلوم فني.

«فوتوسشن» لعروسان بالمنيا

«فوتوسشن» لعروسان بالمنيا

«فوتوسشن» لعروسان بالمنيا