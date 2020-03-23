شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يفُضّ حفل زفاف خلال جولة مفاجئة بقرية «ماقوسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بفض حفل زفاف بأحد شوارع «ماقوسة» بحي غرب المدينة، تنفيذاً لقرار حظر إقامة أي تجمعات لإقامة أفراح، أو احتفالات، أو مناسبات، أو سرادق عزاء، أو اجتماعات، أو ندوات، سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة، أو خاصة، أو بالشوارع على مستوي الوحدات المحلية لمراكز ومدن، وقرى المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».

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جاء ذلك خلال استكمال المحافظ جولاته الميدانية المفاجئة بمدينة المنيا، مساء الأحد، للتأكد من تواجد المستلزمات الطبية، والأدوية، وعدم التلاعب بالأسعار في الصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية، ومتابعة مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات الدولة، الصادرة بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات، من الـ 7 مساءً إلى الـ 6 صباحاً، حتى 31 مارس الجاري.

شملت الجولة عده مناطق، منها شارع الزخرفية، وحي أبوهلال بجنوب المدينة، وماقوسة، وشارع 6 أكتوبر، وعزبة شاهين، وشارع أبوعرب، بحي غرب المدينة، ومنطقة المحطة وميدان بالاس، بحي وسط المدينة.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا»، موجهًا جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف تشديد الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.