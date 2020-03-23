شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تخصص 750 ألف جنيه للإجراءات الوقائية من «كورونا» في ٣ قطاعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع بعض مساعديه ومسٶولى المصالح التابعة للوزارة، لبحث الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وإيجاد الحلول لثمة مشاكل تعوق الاستمرار في تطبيق هذه الإجراءات.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على استمرار إجراءات الوقاية واتباع النظم الوقائية اللازمة في هذا الشأن، وتوفير المبالغ اللازمة لمصالح الشهر العقاري والتوثيق، والخبراء، والطب الشرعي، بواقع 500 ألف جنيه للشهر العقاري، و150 ألف جنيه للخبراء، و100 ألف جنيه للطب الشرعي، لاستكمال شراء الأدوات والمستلزمات للحفاظ على استمرارية أعمال التطهير لجميع المكاتب على مستوى الجمهورية.

ووجه وزير العدل بإثبات بيانات المترددين على المحاكم لاحتمال الحاجة إليها عند تقصى أي حالة مصابة بالفيروس، كما شدد على إثابة الموظفين الذين يبذلون جهدًا استثنائيًا في تنفيذ إجراءات الوقاية من الفيروس.