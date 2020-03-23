شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لواء بالجيش بعد إصابته بفيروس كورونا خلال مشاركته في أعمال مكافحة المرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى اللواء شفيع عبد الحليم داوود، اليوم، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال مشاركته في أعمال مكافحة المرض بالبلاد.

يأتى ذلك بعد إعلان وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال اشتراكه فى أعمال مكافحة انتشار المرض ومجابهته.

وكانت القوات المسلحة قد تقدمت بنعي فى وفاته، ذكرت فيه أنه بمزيد من الحزن والآسى، فانها تنعى ابن من ابنائها لواء أركان حرب خالد شلتوت الذى وافته المنيه نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال إشتراكه فى أعمال مكافحة إنتشار المرض بالبلاد