شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. غلق أبواب البهنسا «البقيع الثاني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لأول مرة فى تاريخها يتم إغلاق منطقة البهنسا بمدينة بنى مزار فى محافظة المنيا، والمعروفة بـ«البقيع الثانى»، بعد منع التجمعات والزيارات وإقامة الصلوات فى المساجد، والاكتفاء برفع الأذان ضمن الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة وباء كورونا.

ويعود تسمية البهنسا بـ«البقيع الثانى» إلى أنها تجمع عدداً كبيراً من قبور صحابة الرسول «ص»، ما دعا البعض لمقارنة إغلاقها بإغلاق المسجد الحرام، إذ إنها إحدى المناطق الأثرية المهمة، فضلاً عن كونها مزاراً دينياً إسلامياً.

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وقال الدكتور سلامة زهران، مدير الآثار الإسلامية بالمحافظة، إن ساحة المنطقة خلت تمامًا من المترددين ومناطق التبارك، بعد قيام فريق من وزارة الآثار وغيرها من الأجهزة المعنية بوضع الحواجز ومنع دخول المواطنين، حفاظاً عليهم من الإصابة بالأمراض الوبائية وفيروس كورونا.

وأشاد «زهران» بدور الوحدة المحلية والشرطة فى التعاون مع فريق الآثار الإسلامية فى غلق أبواب المنطقة، وحظر الدخول إليها فى هذه الفترة التى تشهد زيادة ملحوظة فى عدد الزائرين، كونها من الأيام المباركة والتى يكثر فيها التقرب إلى الله عز وجل.

وأضاف «زهران» أن المنطقة تضم مسجدين، الأول يحمل اسم «سيدى على الجمام» والتابع لوزارة الأوقاف، والثانى «سيدى الحسن بن صالح»، وهو تابع للآثار الإسلامية، وتم غلق المسجدين والاكتفاء بإقامة الأذان.

تعد منطقة البهنسا إحدى المناطق الأثرية الإسلامية المهمة، إذ تضم مقامات ومقابر لأبناء الصحابة والشهداء، وتعد مزاراً مهمًا للمصريين وأبناء الدول الإسلامية.