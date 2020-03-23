شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالاً بشفاء حالات من كورونا.. «أناشيد وزغاريد» بمستشفى العزل الصحي بإسنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أناشيد وزغاريد» وهواتف محمولة تسجل كاميراتها تلك اللحظات التي يعبر فيها أمن مستشفى إسنا عن فرحهم لشفاء أول حالتين مصابتين بفيروس كورونا من داخل العزل وتحولهما من إيجابى إلى سلبي وما تلاها عن الإعلان عن شفاء 12 حالة أخرى.

أدوات بسيطة «دف» و«كرسي خشب» احتاجها أمن مستشفى إسنا، الذي يقف خلف البوابات الحديدية الكبيرة المغلقة بسلاسل حديدية وأقفال ضخمة، حيث العزل الصحى لمصابي فيروس كورونا، فهم يهونون عن أنفسهم ثقل ساعات العمل والحراسات المشددة والتى تترجمها عبارات ممنوع الاقتراب، إلا لسيارات الإسعاف أو عربات الأدوية والمستلزمات الطبية، وممنوع الخروج إلا بإذن من الأطباء.

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تجمع الأمن من داخل البوابة الكبيرة وأخذوا يدقون على الدف والطبل على الكرسي الخشب مرددين أناشيد ويطلقون الزغاريد لإضفاء جو البهجة والسرور على جلستهم أمام البوابات وأخذوا يرددون: «اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد»، و«أشرقت أنوار محمد- تشققت منه البذور- مثل حسناتك ما رأينا- وجهه وجه السرور- اللهم صلى وسلم وبارك عليه».

وقال أفراد الأمن إنهم وكل العاملين في المستشفى، في قمة السعادة من الأخبار التي خرجت من إدارة المستشفى وحالات الشفاء الجماعية التي تمت، مؤكدين أنهم يحتاجون لهذا الجو ليساعدهم على استمرارية العمل وقضاء الوقت، فالأناشيد والأدعية الصوفية من شأنها أن ترفع البلاء وترفع المعنويات، حيث إن كل العاملين يحتاجون للحظات لصفاء الروح للتخفيف عن إجهاد وإرهاق العمل.

وأضافوا: «جنودنا من جيش الأطباء وفرق التمريض بالمستشفى لا يألون جهدا عن تخفيف الآلام عن المرضى، وتقديم كل ما في وسعهم لشفاء أكبر عدد من المصابين بهذ الفيروس اللعين»، مؤكدين أنهم «نفذوا هذه الفكرة البسيطة حتى يشعر كل من في المستشفى أن الجميع يساندونهم ويتمنون الشفاء لكل المرضى وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء».

الطاقم الطبي بمستشفى العزل بإسنا

الطاقم الطبي بمستشفى العزل بإسنا