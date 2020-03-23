شكرا لقرائتكم خبر عن «الموسكى والعتبة» تتحدى «كورونا»: المحال مفتوحة ومقاهى تُقدم «الشيشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم التحذيرات التى أطلقتها وزارة الصحة بتقليل التجمعات والاختلاط خشية انتشار الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن مناطق العتبة والموسكى تشهد انتشارًا للباعة الجائلين، وزحامًا فى شوارع المنطقة.

وفى منطقة درب البرابرة، المشهورة بتجارة مستلزمات الإضاءة والنجف والديكور، التقت «المصرى اليوم» عددًا من التجار الذين قالوا إنهم مضطرون لممارسة أعمالهم، لأنها مصدر رزقهم الوحيد، وقال السيد إبراهيم: «إحنا ملتزمين وبنقفل الساعة 7».

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ورغم إغلاق قاعات الأفراح، وتأجيل أى مواعيد بالفنادق أو النوادى وغيرها، ضمن إجراءات الدولة لمواجهة الفيروس، إلا أن هناك استمرارًا لتوافد المواطنين لشراء مستلزمات تجهيز العروسين، سواء النجف من منطقة درب البرابرة، أو الأقمشة من سوق الغورية.

وقال على محمود، صاحب محل بيع أقمشة فى الغورية، إنه حريص على تعقيم المحل يوميًا بعد انتهاء العمل، حماية لصحة عماله والزبائن، ولكن من الصعب إغلاق المحل مع الاستمرار فى سداد أجور العمال، و«الأفراح واقفة، لكن الزبون نازل على أمل إن موضوع كورونا ده مش هيطول، وفى ناس نازلة عشان الخصومات اللى لجأ ليها بعض التجار لأن السوق اتأثر بكورونا، كمان فيه أرزقية كتير بتبيع على الرصيف ورزقهم يوم بيوم».

وفى الطريق من مترو العتبة حتى سوق الموسكى، افترش الباعة الجائلون الممرات والشوارع الجانبية وأسوار وأرصفة المنطقة، وسط حركة لا تهدأ فى المنطقة، التى لم تتأثر بالخوف من كورونا، واستمر التكدس المرورى فى شوارعها، مع وجود أعداد من القادمين والمغادرين لمحطة مترو العتبة، واستمر سائقو سيارات الميكروباص فى النداء على الراغبين فى التنزه بحديقة الأزهر وشارع المعز.

مشهد التأثير الوحيد للفيروس القاتل هو ارتداء عدد كبير من المواطنين والبائعين والسائقين للكمامات والقفازات، كوسيلة لتقليل احتمالات انتقال العدوى فى هذا الزحام، لكن عبدالله إبراهيم، موظف، أحد سكان شارع الأزهر، قال: «الكمامة والقفاز مش هيعملوا حاجة وسط الزحام ده، للأسف التجار هنا مش ملتزمين، وكل يوم بليل بنعانى معاهم لحد ما يقفلوا، وفى ناس بتقفل وترجع تفتح تانى، ده غير الشوارع الجانبية، اللى شغالة عادى وكأن العام مش فى أزمة والقهاوى فاتحة فيها فى كل مكان، ولسه فيه قهاوى بتقدم شيشة لزبائنها وده ممكن يسبب كارثة».