شكرا لقرائتكم خبر عن إخضاع المترددين على «النواب» للفحص الحرارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مجلس النواب، الأحد، وحتى إشعار آخر، تطبيق إجراءات فحص جديدة لجميع زوار المجلس، بقياس درجة الحرارة لجميع الوافدين، حيث انتشر عدد من العاملين بالقطاع الطبى للمجلس على جميع البوابات وبدأوا فى قياس درجات الحرارة للمترددين على المقر.

وقال المستشار محمود فوزى، أمين عام المجلس، إنه فى إطار التدابير الاحترازية والوقائية التى تتخذها سائر مؤسسات الدولة للوقاية واحتواء انتشار فيروس كورونا قرر المجلس إلزام جميع المترددين على المبنى بكشف درجة الحرارة عن بعد من خلال العاملين المؤهلين بالقطاع الطبى بالمجلس.

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وأضاف فوزى، فى تصريحات، أنه فى حال وصول درجة الحرارة لـ٣٧،٣ فأكثر أو وجود أعراض تنفسية يتم الكشف على الوافد بإحدى العيادات المجهزة طبياً لاستكمال الفحص وتوجيهه للإجراءات الواجب اتباعها، مع حظر دخوله إلى المجلس إلا بموافقة القطاع الطبى.

من ناحية أخرى، أعلن فوزى أن المجلس أغلق المسجد التابع له، مع الاكتفاء برفع الأذان فقط بالصيغة التى أقرتها وزارة الأوقاف، اعتباراً من السبت، ولمدة أسبوعين.

وفى سياق متصل تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالمجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، حول أحقية الأطباء فى زيادة قيمة بدل العدوى، والذى يتراوح بين 19 و30 جنيها لأنهم وبقية أعضاء الطاقم الطبى خط الدفاع الأول فى مواجهة أى أزمة مرضية، موضحاً أن تقدير بدل العدوى من سلطة رئيس الحكومة بعد مذكرة من الوزير المختص وموافقة وزير المالية تبعاً للخطورة التى يتعرض لها الأطباء، خاصة أن مجلس الدولة أصدر حكماً تضمن أن يكون بدل العدوى 1000 جنيه.

وقال «زين الدين» إن الأطباء أظهروا كفاءة اعترف بها الجميع فى الخارج قبل الداخل فى التعامل فى ظل الظروف الحالية، ولا يمكن إنكار ما يقدمونه من جهود وتضحيات رغم محدودية الإمكانيات وتعرض كثير منهم لسوء المعاملة والتعديات فى بعض الأحيان من المرضى وذويهم، خصوصاً أن إجراءات مكافحة العدوى فى المستشفيات أقل بكثير من نظيراتها فى الدول المتقدمة.