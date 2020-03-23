شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات: استمرار حملات فضّ الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المحافظات، الأحد، تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

شهدت محافظة أسيوط حالة من التوتر عقب إعلان ظهور ٧ حالات مصابة بالفيروس، ما دفع مديرية الصحة إلى تنفيذ إجراءات وقائية صارمة لحماية المخالطين.

وقال الدكتور محمد زين الدين، وكيل الوزارة، إنه فور إعلان نتائج تحاليل ٧ حالات وبيان إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا، تم نقلهم داخل سيارة إسعاف معقمة ذاتيًا إلى مستشفى الحجر الصحى.

وأوضح أنه تم سحب عينات من المخالطين لهم وإرسالها إلى معامل الوزارة لبيان إيجابيتها من عدمه، مع وضعهم فى عزل منزلى لمدة ١٤ يومًا، لافتًا إلى تطهير منازل الحالات السبع والعقار الموجودين به للقضاء على الفيروس، مع المتابعة المستمرة للمخالطين.

محافظ القاهرة يقود حملة على سوق الخليفة - صورة أرشيفية

وأشار إلى أن هذا يأتى تزامنًا مع قوافل التوعية التى تطرق المنازل لتوعية المواطنين بمخاطر المرض وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى تعقيم المستشفيات والوحدات الصحية وتطهيرها وتدريب الأطقم الطبية والعاملين بها للوقاية من المرض. وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الجهاز التنفيذى بالمحافظة ينفذ حملات يومية على المصالح الحكومية وأماكن التجمعات لتطهيرها وتعليق إرشادات التوعية بها، لافتًا إلى أنه عند الشعور بأى أعراض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخرى يشتبه فى أن تكون عدوى، فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) فى حالات الطوارئ، على مدار 24 ساعة.

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وفى الإسكندرية، أعلن المحافظ اللواء محمد الشريف إيقاف كل أنشطة الأسواق الأسبوعية كسوق الجمعة وأسواق بيع الطيور والحيوانات وغيرها على مستوى المحافظة لمدة أسبوعين، وشدد على مداومة أعمال تطهير صناديق القمامة ومراكز تجميع القمامة بالشوارع الجانبية والرئيسية على مستوى الأحياء، واتباع كل الإجراءات الاحترازية لعمال النظافة خلال أعمال التطهير.

حملة تفتيشة للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على المقاهى والمطاعم والكافتيريات لمصادرة الشيشة - صورة أرشيفية

وأمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بغلق كافيه بطريق الرملية بمدينة الزقازيق، لعدم التزامه بقرار الغلق، كما أمر بغلق مكان مقام بالمخالفة يُستخدم «فوتوسيشن» بنفس المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلًا عن غلق كافيتريا ومحل إكسسوار سيارات وموتوسيكلات لعدم التزام أصحابها بتنفيذ قرار الغلق بقرية بندف التابعة لمركز منيا القمح.

وقال الشيخ محمد المراعى، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالمحافظة، إنه تم تكليف وكلاء المشيخة بمراكز ومدن المحافظة، بغلق الأضرحة والساحات التابعة لها وإلغاء التجمعات، وأضاف أنه يجرى تعقيم وتطهير جميع الأضرحة والساحات، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، ووجه بإلغاء ومنع جميع الحضرات التى تقام أسبوعيًا، سواء بالساحات الصوفية أو المنازل ومنع التجمعات.

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة لإغلاق المحلات والمقاهى ليلا

وفى القليوبية، قرر المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان غلق وتشميع 79 محلًا وكافيه ومطعمًا وصالة جيم، وفرض غرامة 20 ألف جنيه والغلق نهائيًا، على مخالفى قرار رئيس الوزراء، بشأن غلق المحال العامة والمولات التجارية، وتم إخلاء سوق شبين القناطر الأسبوعى أثناء قيام البائعين بافتراشه، فضلًا عن إغلاق 532 مركزًا تعليميًا.

فيما حرر اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، مخالفة لإحدى الصيدليات لعدم وجود صيدلى، ووجود مستحضرات طبية مجهولة المصدر داخلها.

وفى البحيرة، فضّت الشرطة سوق الأحد فى قرية المجد بمركز الرحمانية، بعد قيام الأهالى بإقامته خلسة، بينما أعلن مالك سوق المواشى بدمنهور، والتى تعتبر من كبرى أسواق المواشى فى الوجه البحرى، إلغاء السوق خلال فترة حظر التجمعات، وأعلن المحافظ اللواء هشام آمنة غلق ٣٢٠ محلًا و٥٢ مقهى ومركز شباب وحديقة ألعاب بمركز ومدينة المحمودية.