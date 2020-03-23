شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الكنائس يطالب بالالتزام بقرارات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أينما ضربت فى الأرض يمينا أو يسار فإنك حتما ستواجه الرب وستقف بين يديه».. هذه هى فلسفة «جرس الكنائس» بمختلف طوائفها، فالجرس واحد من أهم الرموز الدينية المسيحية تعبيراً عن الفرح والحزن أيضاً.

وخلال الأيام الماضية اتخذت القيادات الدينية لمختلف الطوائف قرارات تخص إلغاء الصلوات وبالتبعية «عدم قرع الأجراس» التى تنادى على الشعب المسيحى ليلبى نداء الصلاة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وبموازاة ذلك اتخذت وزارة الأوقاف قراراً بغلق المساجد.

وليس سراً أن الجرس فى الكنيسة لا يهدف للنداء للصلاة فحسب، بل للأمر دلالة روحية تعنى العثور على الضالة «الهداية» فالجرس يدق لكل شخص ليجد طريقه للإله بحسب الموروث الدينى المسيحى.

وليم يذكر قرع الأجراس فى الإنجيل، بل هو عادة تم توارثها عبر الأجيال لتذكير المؤمنين بوجود الله فى العالم بطريقة تبث الفرح، وتعود تلك العادة إلى زمن القديس بولينوس أسقف نولا، وفى نهاية القرن الرابع الميلادى عندما أعلنت الدولة الرومانية أن «المسيحية» واحدة من الديانات فى الدولة، تم استخدام الأجراس للإعلان عن بدء الصلاة فى الكاتدرائيات، بالإضافة إلى استخدامها فيما بعد انتشار المسيحية للإعلان عن الصلوات فى الكنائس كلها

وفى كل مرّة يسمع خلالها الأقباط رنين الأجراس يدركون أن الوقت قد حان للتوجّه إلى الكنيسة وتقرع عادة الكنائس الجرس ثلاث مرّات فى اليوم (السّادسة صباحًا وعند الظّهيرة وفى السّادسة مساء) لتذكير المؤمنين بتلاوة الصلاة الربانية، كما تقرع الأجراس فى عدد من الكنائس ليلة الميلاد احتفالًا بميلاد المسيح.

وهناك 3 رنات لأجراس الكنائس الأولى للموت وهى عبارة عن دقات بطيئة متقطعة تفصلها ثوان معدودة، ويتم دقها أيضا فى صلوات «الجمعة الحزينة» فى أسبوع الآلام، ورنة الفرح، وهى الدقات السريعة المتتالية التى تصدرها الأجراس فى الأعياد، وأخيرًا رنة «القداس» وهى الدقة المعتادة بداية القداسات.

وتسبب إلغاء القداسات فى حالة من الحزن لجموع الأقباط، حيث لم تدق أجراس الكنائس كالمعتاد فى قداس الأحد، أمس، وصار حزن بين أوساط الأقباط، وكان من المفترض أن يحتفل الأقباط أمس، بقداس أحد السامرية، وهو الأحد الرابع من الصوم الكبير.

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وقالت مارى زكى، السيدة الستينية، باكية: «طيلة عمرى عاصرت إرهابا وحروبا وكوارث طبيعية وأزمات ومشاكل، ولكن فى أى منها لم يغلق باب بيت الله فى وجوهنا، لم يمر على يوم أحد ولا يدق جرس الكنيسة فى كل مكان، ربنا يرحمنا برحمته وتحل عنا هذه الغمة والضيقة الشديدة».

ودعت نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، الأقباط، إلى تلاوة صلاة «كيرياليسون» وتعنى «يارب ارحم» يوميا بالمنازل 400 مرة لكى تعود الحياة، ويأتى أسبوع الآلام والعيد فى أبريل المقبل، وتكون الكنائس فتحت وتكون مصر فى أحسن حال».

وقال القس مقار وجيه كنيسة الملاك ومار مينا بهور بملوى «آباء المجمع المقدس كتبوا هذا بيان الغلق بدموعهم وليس بأقلامهم، واستقبلناه كوجع فى قلوبنا قبل آذاننا، وشعرنا بآلامكم التى باحت بها عيونكم قبل ألسنتكم».

وتابع موجها حديثه للأقباط: «لا تقلقوا ولا تضطربوا فهناك مذابح فى الأديرة تصلى القداسات، والآن سنحول بيوتنا كنائس، وقلوبنا مذابح، وستكون أيادينا منجليات (حاملة للإنجيل) وعيوننا شموعاً، رائحة صلواتكم هى البخور، وكلماتكم ستصعد فى سحاب نور، افرضوا صوما انقطاعيا على الجميع من صغيركم إلى كبيركم، ادرسوا كلمة الله وافتحوا كتبكم المقدسة مع بيوتكم، وقتها سيسمع وسيستجيب وسنعود وندخل كنيسته ونفرح ببيته الغالى على قلوبنا».

وفى سياق متصل، ثمن مجلس كنائس مصر جهود الدولة المصرية فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها بلادنا والعالم أجمع، والتى تمثلت فى تفشى وباء كورونا وإدراكا للخطر المحدق بالجميع، معربا عن تقديره للقرارات الحكيمة، والتعامل الحاسم مع الأزمة.

وطالب المجلس عقب اجتماع الأمانة العامة، واللجنة التنفيذية، برئاسة الأب بولس جرس، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، بكنيسة السيدة العذراء بالعباسية، مساء أمس الأول، بالالتزام الكامل بما يصدر عن الدولة من قرارات حماية للشعب، وضرورة قيام الكنائس المحلية بتوعية شعبها بمخاطر هذا الوباء وطرق مقاومته.

ودعا المجلس فى بيان له، شعب جميع الكنائس لرفع صلوات وتضرعات مشتركة بقلب واحد كل فى بيته، من السادسة وحتى الثامنة مساء الغد، وقيام جميع الكنائس والهيئات والمؤسسات الكنسية والأفراد بالتعاون معا فى تقديم الدعم للمتضررين من هذا الوضع المأسوى، ماديا وروحيا ومعنويا، والمبادرة فى تقديم المساعدة لكل من يحتاج إليها.

فى سياق متصل، أصدر عدد من الأديرة التابعة للكنيسة الأرثوذكسية بيانات منفصلة، للتنويه عن إيقاف كل الخدمات الطقسية والقداسات، والامتناع عن زيارة الأديرة كإجراء احترازى للحد من التجمعات لعدم انتشار بفيروس كورونا، وإغلاق أبواب الأديرة أمام الزائرين، بلا استثناء حتى إشعار آخر.