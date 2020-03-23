شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: الفصل عقوبة فتح المسجد للصلاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالرغم من قرار وزارة الأوقاف بغلق المساجد ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا» أصر العديد من المواطنين على الصلاة بها اعتقاداً بأنهم يقيمون شعائر الله، وتلقت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف بلاغين من عدم التزام إمامى مسجدين بقرار الأوقاف بغلق المساجد، فيما شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على عدم التهاون مطلقا تجاه كل من يخالف قرار غلق المساجد، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات العقابية تجاه المخالفين.

وقرر «جمعة» وقف عباس أحمد عباس، إمام وخطيب ببنى سويف عن العمل، مع خصم بدل الدروس والقوافل وصعود المنبر لمدة 3 أشهر، وإحالته للجنة القيم بديوان عام الوزارة اليوم، مع التوصية بالنظر فى إنهاء خدمته، أو إحالته لباحث دعوة، نظرًا لمخالفة قرارات الوزارة بشأن غلق المساجد، كما يتم التحقيق مع إمام مسجد آخر لمخالفته قرار غلق المساجد.

وأكد وزير الأوقاف، أن بناء الوعى المستنير تجاه مخاطر انتقال كورونا، فالوقاية ليست خيرًا من العلاج فحسب، بل هى العلاج نفسه تجاه داء لم يظهر له حتى تاريخه علاج محدد، ومضاعفات هذا الداء لا تحتمل لشدة ألمها، وأن مزيدًا من الاحتياط والوقاية والنظافة والبعد عن الاختلاط هو السبيل الأمثل للنجاة معًا بالأنفس والأهل والمجتمع، وأوضح أنه تم التنسيق مع قطاعى الإذاعة والتليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام لإطلاق أذان النوازل اعتبارا من أمس، مشيرا إلى أن هذا يأتى لاتساقه مع واقع الأذان الفعلى فى المساجد، وللتكامل بين مؤسسات الدولة الوطنية، وكون ذلك إسهاما من الهيئة الوطنية للإعلام فى توصيل رسالة توعوية مفادها أننا فى ظرف طارئ واستثنائى يتطلب منا جميعا الأخذ بأقصى درجات الحيطة والحذر فى الأمور الوقائية والاحترازية.

وقال جمعة إن صلاة الجمعة المقبلة ستؤدى ظهرًا فى المنازل، ولا مجال لخطبة الجمعة فى أى مكان مسجد أو استديو أو غير ذلك، أو حتى إذاعتها مسجلة، ويمكن أن يتم إذاعة تلاوات قرآنية فى الوقت المخصص تليفزيونيًّا أو إذاعيًّا لصلاة الجمعة، وشدد على عدم إذاعة أى صلوات مسجلة فى الفجر أو فى غيره، والاكتفاء برفع أذان النوازل بصيغته التى أعلنتها الوزارة سابقًا، دفعًا لأى التباس، وحرصًا على الالتزام التام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وعدم الالتفاف عليها بأى شكل أو طريق.

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وأعلنت وزارة الأوقاف، خطة العمل لمواجهة كورونا وإدارة المساجد، والتى تتضمن إعادة توزيع جميع العمال على المساجد بحيث لا يبقى مسجد واحد أو زاوية أو مصلى ليس فى مسؤولية أحد من العمال، مع التحذير من ترك مفاتيح أى مسجد أو زاوية مع الأهالى، ويمكن تكليف العامل بأكثر من مسجد عند الضرورة.

وكلفت وزارة الأوقاف، إمام المسجد بمتابعة التنفيذ فى مسجده والمساجد أو الزوايا أو المصليات المحيطة به، والتى ليس بها إمام معين، سواء فى الغلق أو تنفيذ الآذان بالمساجد دون الزوايا والمصليات، ويسجل ذلك فى دفتر مسجده.

وقررت الأوقاف، ربط صرف جميع بدلات الإمام بتنفيذ القرارات مع خصم جميع بدلاته من دروس وقوافل وبدل صعود منبر حال إخلاله بالتكليفات، وخصم البدلات من المفتشين والإدارات كل فى نطاق مسؤوليته، وكذلك رؤساء الأقسام ومفتشى المتابعة ومدراء المديريات.

وكلفت الأوقاف، جابر طايع، رئيس القطاع الدينى، بتقديم بيان يومى بتمام التنفيذ من مدير المديرية، والتشديد على عدم فتح المساجد تحت أى ظرف لا فى صلاة الجنازة ولا فى غيرها.

وشددت دار الإفتاء على أنه يجب شرعًا على المواطنين فى كل البلدان الالتزامُ بتعليمات الجهات الطبية المسؤولة التى تقضى بإغلاق الأماكن العامة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

من جهة أخرى، قال سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف فى كفرالشيخ، إنه تقرر إحالة العاملين بمسجد عزبة أبوخليل التابعة لأوقاف الحامول إلى التحقيق بديوان عام المديرية.