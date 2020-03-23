شكرا لقرائتكم خبر عن «السوشيال ميديا» تتصدى لشائعات «كوفيد 19» بصفحات شبابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالتزامن مع بدء خطر فيروس «كورونا»، وانتشاره على مستوى العالم، وقبل أن يصل إلى مصر، بدأت حرب الشائعات تتناثر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر»، فالبعض كان يرى أن «كورونا» وصل مصر وهناك حالة تعتيم، وعقب ظهوره تواصلت الشائعات تارة بانتشاره أكثر مما هو معلن، وتارة أخرى بقرارات محتملة ومتوقعة مثل فرض حظر التجوال، وغيرها الكثير.

وفى غضون ذلك، أطلق مجموعة من الشباب عددا من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» منها «مصر ضد كورونا.. Egypt against corona» و«coronavirus Egypt 2020»، بالإضافة إلى مجموعة تحمل اسم «coronavirus 2020 ofiicial group» لمواجهة حرب الشائعات التى تنتشر من خلال صفحات التواصل الاجتماعى، وتوعية المواطنين بالمعلومات الصحيحة.

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«المصرى اليوم» تواصلت مع مؤسسى صفحة «مصر ضد كورونا»- الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم- مؤكدين أنهم لا يسعون لتلقى أى دعم أو تبرعات، ولكن هدفهم الحقيقى هو مساعدة المجتمع لتلقى الإرشادات السليمة والمعلومات الصحيحة للوقاية من الفيروس حتى القضاء عليه تمامًا.

وأوضح مؤسسو الصفحة، أنهم ليس لهم علاقة بأجهزة الدولة، ولكن فقط يحاولون نشر المعلومات الصحيحة والرسمية عبر صفحاتهم ومتحدثيهم، لافتين إلى أن هدف الصفحة للتوعية والبعد عن الأكاذيب والشائعات، وتستهدف الوقوف فى وجه أكاذيب إعلام الدول المعادية لمصر.

بدوره قال مينا عريان، أدمن صفحة «coronavirus Egypt 2020»، إن صفحته تهدف للتوعية بخطورة كورونا، ونشر الوعى الصحى للمواطنين والإجابة عن تساؤلاتهم، لافتًا إلى أن هناك طبيبة تشاركه الصفحة لتولى الجانب الطبى والرد على التساؤلات الخاصة بهذا الأمر، بينما يتولى هو الجانب التوعوى والرد على الشائعات التى يسعى البعض لنشرها.