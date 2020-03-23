شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزراعة تواصل تطهير مؤسسات الدولة مجانا للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على مواصلة جهود وزارة الزراعة فى تطهير المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا، وقد تلقى القصير تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإجمالى المؤسسات التى قامت الهيئة بتطهيرها مجانا في إطار مسئوليتها الاجتماعية خلال الظروف التى تشهدها مصر حاليا وتضمن التقرير الآتى.

محافظة أسوان الجهات التي تم تطهيرها ديوان عام مديرية الطب البيطرى والمباني والمكاتب والمساحات المحيطة التابعة لمديرية الطب البيطرى - الوحدات البيطرية التابعة للمديرية - كلية الدراسات الإسلامية.

محافظة السويس الجهات التى تم تطهيرها ديوان عام مديرية الطب البيطرى، محافظة بورسعيد الجهات التى تم تطهيرها مديرية الطب البيطرى، محافظة القاهرة الجهات التى تم تطهيرها حى منشية ناصر - جهاز مدينة 15 مايو - مديرية التربية والتعليم حي الوايلي العباسية - مديرية التضامن الاجتماعي بحي عابدين - مديرية التموين بالسيدة زينب - مجازر اللحوم بالقاهرة (المجزر الالي بالبساتين - مجازر المرج - مجزر طره - مجزر حلوان ) - جهاز مدينة الشروق - مبني جهاز مدينة الشروق - بعض المباني الحكومية بمدينة الشروق - مخر السيول في مدينة 15 مايو والمباني المجاورة - منطقة الزرايب كاملة بحي منشاه ناصر - جميع مجازر الدواجن بالقاهرة - مقر حي حلوان - جهاز مدينة القاهرة الجديدة - سوق العبور بالسلام 2

محافظة المنوفية الجهات التي تم تطهيرها إدارة أشمون البيطرية - إدارة بركة السبع - إدارة شبين الكوم - إدارة السادات - إدارة تلا - إدارة قويسنا البيطرية.

محافظة البحيرة الجهات التي تم تطهيرها مجزر كوم حماده - مديرية الطب البيطرى - ادارة ايتاى البارود البيطرية- ادارة كوم حمادة البيطرية - ادارة دمنهور ادارة ادكو البيطرية وبعض الوحدات البيطرية - مساجد (المحجة البيضاء ومسجد النور) وكنيسة (الرسولين بطرس وبولس والسيدة العذراء مريم بالنوبارية) ومدخل مدينة النوبارية - مجمع الادارات النوبارية - مجمع البنوك - سلالم جهاز النوبارية سلم المشاه - المقاهي والكافيهات بالنوبارية- براميل النظافة بالنوبارية والكتلة السكنية - ادارة تامين الطرق بالنوبارية - وحدة المطافي بالنوبارية- قسم شرطة النوبارية- المستشفي العام بالنوبارية - نقطة شرطة ابو بكر الصديق بالنوبارية - الشهر العقاري بالنوبارية - الادارة البيطرية بادكو والوحدات التابعة لها - مدرسة احمد زويل الابتدائية بادكو - مدرسة ادكو الاعدادية الحديثة.

مكتب بريد ادكو - ادارة ادكو للشئون الاجتماعية - الادارة البيطرية والوحدة البيطرية بابو المطامير - مدرسة احمد ياسين والاماكن المحيطة بها بابو المطامير - الادارة البيطرية بشبراخيت والدلنجات و ايتاي البارود - السجل المدني بالنوبارية - النوبارية (مبني المراقبة والتعاونيات - هندسة الكهرباء - مبني البريد ) - وادي النطرون (الوحدة المحلية - مستشفي اليوم الواحد - المطافي - مركز الشرطة - التضامن الاجتماعي - المرور ) - حوش عيسي ( مبني الارشاد الزراعي - الجمعية الزراعية - المنازل - وحدة الكردود) – الوحدة البيطرية بالضهرية والمصالح بالضهرية والمساكن – الوحدة البيطرية بقرية تروجي والمصالح بالقرية – المساجد في كوم حماده – جميع المجازر .

محافظة الإسماعيلية الجهات التي تم تطهيرها ديوان ادارة التل الكبير البيطرية - ديوان ادارة مركز الاسماعلية البيطرية - ديوان ادارة القنطرة شرق البيطرية- ديوان عام المديرية - ديوان ادارة ابو صوير البيطرية - ديوان ادارة القنطرة غرب البيطرية - ديوان ادارة فايد البيطرية - مديرية الامن بالاسماعلية - شرطة البيئة والمسطحات - الامن الوطني - مديرية الطرق والنقل بالاسماعلية - التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة - مبني الاذاعة والتليفزيون- مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية

محافظة الوادي الجديد الجهات التي تم تطهيرها ديوان عام مديرية الطب البيطري - الادارة البيطرية بالخارجة وعدد 6 وحدات تابعة والادارة البيطرية بالداخلة و11 وحدة بيطرية تابعة - الخارجة ( قصر ثقافة مدينة الخارجة - بنك الائتمان الزراعي - مديرية الشباب والرياضة - الثقافية الجماهرية بموط). الفرافرة ( الادارة البيطرية وعدد 5 وحدات تابعة - الوحدة المحلية لمركز ومدينه الفرافرة) - مبني الامن الوطني بالخارجة - استراحة نائب المحافظ بالخارجة - مديرية القوي العاملة الخارجة - قصر ثقافة الفرافرة وباريس والداخلة- مدرسة والوحدة المحلية بقرية الجديدة - مبني الوقود بالفرافرة - الادارة البيطرية بباريس والمجزر - الادارة البيطرية ببلاط - الوحدة البيطرية ببلاط (3) .

فضلا عن جميع مساجد مدينة الخارجة وقراها (325 مسجد)- المدرسة الثانوية الجديدة بالداخلة - عدد 7 مساجد بالقلون بالداخلة - مركز شباب المعصرة بالداخلة - مدارس الموشية والمساجد بالداخلة - الوحدة المحلية بالقون بالداخلة - عدد 65 مسجد بالفرافرة - مبني مرور مركز الفرافرة - عدد 5 وحدات بيطرية بباريس - الوحدة المحلية لقري تنيدة ببلاط - قلئية الطفل ببلاط - جميع المساجد بمركز الفرافرة والخارجة - مدرشة شرق بولاق – الوحدة المحلية بثرية بولاق الخارجة – جميع المساجد بقرية بولاق الخارجة – الوحدة الزراعية ببولاق الخارجة – مساجد الخارجة – المدرسة الابتدائية شرق بولاق الخارجة – عدد 12 مسجد بالقصر الداخلة – مركز شرطة افرافرة – صالة اختبارات القيادة بمرور الفرافرة – الموقف الجديد بالخارجة .

محافظة مطروح الجهات التي تم تطهيرها ديوان عام مديرية الطب البيطري - ديوان عام المحافظة - المطافي - جميع الوحدات البيطرية - مديرية الامن - المطافى - مديرية الطب البيطرى - بنك CIB- الحماية المدنية - مكتب المخابرات العامة - مديرية التربية والتعليم - قسم شرطة - مكتب البريد الرئيسي- السنترال العمومي - الرقابة الادارية - السجل المدني - الشهر العقاري الرئيسي - قسم الترحيلات - معسكر قوات الامن المركزي - التاهيل الصحي - قسم شرطة السلوم - مديرية التموين - النيابة الادارية - المدارس - المنفذ البري والجمارك بالسلوم - مجلس مدينة السلوم - قسم شرطة السلوم - تطهير المساجد والاسواق بجميع مراكز مرسي مطروح من الحمام الي سيوة والسلوم

محافظة القليوبية الجهات التي تم تطهيرها ديوان عام مديرية الطب البيطري والادارات الخارجية والوحدات التابعة لها- المجازر – ديوان عام المحافظة - مدرسة بنها الثانوية الميكانيكية- مديرية الاوقاف – جامع ناصر ، محافظة بنى سويف الجهات التي تم تطهيرها مديرية الطب البيطري ، محافظة البحر الأحمر الجهات التي تم تطهيرها ديوان عام مديرية الطب البيطري - الوحدات البيطرية التابعة للمديرية - ديوان مديرية الزراعة - تطهير الكنائس والمساجد - مديريات الخدمية بالمحافظة.

محافظة الدقهلية الجهات التي تم تطهيرها بلقاس (المستشفى - مبني الادارة - مجلس المدينة - المسجد الكبير - سوق الماشية - قسم شرطة - الادارة الزراعية - مدرسة بلقاس الاعدادية بنين ). المنصورة ( اربع مساجد - ديوان المديرية - ديوان المحافظة - مقر الامن الوطني - مقر الرقابة الادارية - مقر المخابرات العامة - سجن المنصورة العمومي - ادارة شرطة النجدة - ادارة شرطة المرافق - الادارة العامة للمرور - مديرية الامن - قوات الامن المركزي - موقف الاتوبيس الدولي والقديم - مكاتب البريد - مصلحة الشهر العقاري - مديرية الاسكان - جهاز شئون البيئة - مستشفي المنصور العام). دكرنس ( مبني الادارة - مستشفي الحميات - مستشفي الصدر - مبني مجلس المدينة - نادي دكرنس الرياضي - الضرائب العقارية - مستشفي دكرنس العام). بني عبيد ( مبني الادارة - مستشفي بني عبيد - مدرسة بني عبيد الزراعية - مجلس المدينة - مامورية الضرائب العقارية). اجا ( مبني الادارة - مجلس المدينة - جمعية تنمية المجتمع ) .

نبروة ( مبني الادارة - مستشفي نبروة - اسعاف - مطافي - قسم شرطة ). الجمالية (مبني الادارة). جمصة ( مبني الادارة - السجن - مستشفي جمصة - مجلس المدينة). السنبلاوين (مبني الادارة - مبني الضرائب العقارية ). شربين ( مبني الادارة - مجلس المدينة - المحكمة - النيابة الادارية - الشهر العقاري - المستشفي). طلخا ( مبني الادارة - مجلس المدينة - المحامي العام - نيابة المرور - نيابة الاسرة والنيابة الاقتصادية - ادارة الاوقاف - قوات الامن المركزي - النيابة العامة - مستشفي شرنقاش).

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محافظة الفيوم الجهات التي تم تطهيرها منطقة الازهر التعليمية والمسجد الملحق بها - مبني سنترال الفيوم - مبني مديرية الطب البيطري بالفيوم - النيابة الادارية بمجمع المصالح بمركز الفيوم - مصلحة الضرائب العقارية بمجمع المصالح بمركز الفيوم - مديرية التموين بمجمع المصالح بمركز الفيوم - مجلس مدينة ابشواي - ادارة ابشواي البيطرية - مجلس مدينة سنورس - ادارة سنورس البيطرية - مجلس مدينة الشواشنة - مجلس مدينة قصر الجبالي - مجمع مدارس بنات طامية - المجلس القومي للمراه بالفيوم - مبني كنيسة ماري جرجس والمباني الملحقة به - مسجد ناصر - دير الانبا ابرام بالعزب - دور العبادة بمركز سنورس- مجلس المدينة يوسف الصديق ومركز تكنولوجيا المعلومات – مباني المديرية المالية بالفيوم

محافظة الشرقية الجهات التي تم تطهيرها مبني المديرية - ادارة المدينة - ادارة حي اول - ادارة حي ثان

- مراكز تحصين الدوان - مراكز التناسليات - جميع الواحدات البيطرية الحكومية والقائمة بالجهود الذاتية لكل من ادارة ( الزقازيق - منيا القمح - مشتول السوق - بلبيس - العاشر من رمضان - ابو حماد - القرين - فاقوس - الصالحية الجديدة - ههيا - ابو كبير - كفر صقر - اولاد صقر - الحسينية - القنايات - الابراهمية ) - مساجد ( جمعية تحفيط القران بالصاغة - عبد العزيز رضوان بابو خليل - ابو الريش بابو الريش - القيثارية بالصاغة - درهوس بالحسينية - الجمعية الخيرية بالحسينية - الخير بالساحة - وساحة ابو خليل - مكة بشارع فاروق - المبرز بالحسينية - عفاشة شارع النقراشي بجوار السكة الحديد - العيداروس بالمنتزة - عباد الرحمن بمحطة السكة الحديد - القطري بميدان الزراعة - المدينة المنورة بالزراعة - الجمعية الشرعية بشارع فاروق - نور الاسلام بالزهور - المصطفي بالزهور - السكة الحديد بالمعلمين - الزند بالزند - الهداية بالزند - الرحمن بسوق الجملة اول شارع فاروق - مالك بجوار سوق الجملة ش فاروق - برج علي ذكي امام كوبري المحافظة - الصالحين بميدان التحرير- الاسواق بمراكز المحافظة – رئاسة مركز ومدينة الحسينية

محافظة دمياط الجهات التي تم تطهيرها مديرية الطب البيطري و الادارات والوحدات التابعة للمديرية - مديرية الزراعة و الادارات الزراعية - بعض المدارس بجوار الوحدات البيطرية بدمياط - مركز بحوث صحة الحيوان بدمياط - مركز التلقيح الاصطناعي - وحدة علاج الحيوانات الاليفة - قاعة المؤتمرات والندوات بالمديرية - مجلس مدينة الزرقاء وجراج السيارات والمعدات الخاصة

محافظة كفر الشيخ الجهات التي تم تطهيرها ادارات ووحدات بيطرية تابعة للمديرية - مديرية الطب البيطري - الادارات تاخارجية - الوحدات البيطرية التابعة لها - مساجد ومجالس مدن بيلا والحامول وسيدي غازي والمدارس ودور المناسبات ومركز التطوير التكنولوجي ومديرية التنظيم والادارة ومعهد بحوث صحة الحيوان ومركز الارشاد الدولي بكفر الشيخ.

محافظة الأقصر الجهات التي تم تطهيرها تم تطهير المديرية والمنطقة الامامية لها- مصالح حكومية - النيابة الادارية - الرقابة الادارية - ديوان المحافظة - مديرية الاسكان والطرق - حي شمال الاقصر - مديرية الاصلاح الزراعي - مسجد صلاح الدين - مسجد الرحمن – دير المحارب تواضروس المشرقي بالقرنة – كنائس الايصر – دير المحارب القرنة – مبني الامن الوطني

محافظة أسيوط الجهات التي تم تطهيرها ابنوب (وحدة ابنوب البيطرية – الادارة البيطرية بانبوب – وحدة عرب العطبات – وحدة بني محمديات البيطرية – مجزر ابنوب – وحدة المغابدة البيطرية). البداري ( الوحدة البيطرية بالبداري – الادارة البيطرية البداري – الادارة الزراعية بالبداري – الادارة التعليمية – الادارة الصحية – بعض مدارس البداري – نجوع المعادي البيطرية – الوحدة المحلية بنجوع المعادي – الوحدة الصحية بنجوع المعادي). الغنايم ( الوحدة البيطرية بالغنايم – الادارة البيطرية بالغنايم – وحدة المشابعة البيطرية – وحدة العزايزة البيطرية – وحدة دبر الجنادلة البيطرية). ديروط (وحدة ديروط البيطرية ومبني الادارة – وحدة صنبد البيطرية – وحدة المبذرة البيطرية – وحدة بارة البيطرية – وحدة دشلوط البيطرية – وحدة الحوطة الغربية البيطرية- الكردسة البيطرية – الكوم الاخضر البيطرية – باويط البيطرية – وحدة الحوطا الشرقية). القوصية (وحدة القوصية البيطرية – الادارة البيطرية بالقوصية – وحدة فراره البيطرية ).

اسيوط ( الرقابة الادارية – مسجد مديرية الزراعية – ديوان مديرية الطب البيطري و مجمع الادارة الملحقة بها – وحدة موشا البيطرية – وحدة قرقاص). الفتح (الادارة البيطرية بالفتح – وحدة بني زيد البيطرية – وحدة الدمسطي البيطرية – وحدة عرب الكلابات – وحدة عرب نصر البيطرية – الوحدة المحلية بعرب نصر – الشئون الاجتماعية بعرب نصر – البريد والسنترال بعرب نصر – جامع الدرسة – جامع الحجابات – الشوارع المحيطة بمجمع المصالح الحكومية بعرب نصر). صدفا ( الوحدة البيطرية بالبرسا – الوحدة المحلية بقرية البرسا – الوحدة الصحية بقرية البرسا – الشوارع المحيطة بمجمع المصالح الحكومية بقرية البرسا). الكنائس والجوامع – وحدة شطب البيطرية – قرية ريفا باسيوط – وحدة بني هلال البيطرية.

محافظة شمال سيناء الجهات التي تم تطهيرها ديوان عام مديرية الطب البيطري بالعريش- ادارة العريش - ديوان عام المحافظة - مديرية التضامن الاجتماعي - مبني المجلس القومي للمرأة.

محافظة جنوب سيناء الجهات التي تم تطهيرها مديرية الطب البيطري - الادارات التابعة للمديرية - مدارس طور سيناء ( مدرسة الزهور الثانوية - مدرسة الامل الرسمية للغات - المدرسة الفكرية للصم وضعاف السمع ) مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات - جيل اكتوبر الاعدادية المشتركة - مدرسة الفيروز الرسمية للغات التابعة لادارة شرم الشيخ - مدرسة مجمع نوبيع الابتدائية والثانوية - مدرسة ابو بكر الصديق - مدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية التابعة لادارة نويبع - المعاهد الازهرية - ادارة المرور والمحكمة - بعض المصالح الخدمية الأخرى.

بالإضافة الي التعاون مع مديريات الصحة والتربية والتعليم و الشباب والرياضة بالمواتير والعمالة والملابس الوقائية في بعض المحافظات.