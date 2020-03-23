شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف استعدت الدولة المصرية لأزمة وباء "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض الخليج 365 فيديو لكيفية استعداد الدولة المصرية لأزمة وباء "كورونا".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسيى: "أقل تداعى نتمناه هو أن أحنا نخرج من هذه الأزمة بأقل ضرر.. والضرر مش اقتصادى لا لا شعبنا غالى علينا.. أهلنا غاليين علينا.. أي إنسان مصري ومش أي مصري.. أي إنسان في العالم يهمنا أنه يبقى في أمان وسلام.. وطبعا الأولى أن أحنا مسئولين عن بلدنا وعن الناس أحنا أهلينا المصريين مش التزام قيادة قدام شعبها وده حتى التزام إنسانى وأخلاقى ودينى وأن لا يتضرر أبدا الشعب المصرى".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أزمة فيروس كورونا غير مسبوقة على مستوى العالم كله، موضحا أن الفيروس موجود فى 177 دولة.

Advertisements

وأكد السيسي، أن الإعلام المصري يقوم بدور رائع فى التوعية بمخاطر أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرئيس السيسي، أن الإعلام المصرى لعب دورا هاما فى مواجهة التشكيك وترويج الشائعات فى تلك الأزمة وأبرز الدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية لمواجهة خطر فيروس كورونا، مشيرًا إلى الدور التوعوى الذى لعبه الإعلام المصرى أيضًا لمواجهة انتشار الفيروس.

وقال الرئيس، إن الدولة المصرية انتبهت لأزمة فيروس كورونا بشكل جيد، موضحا أننا تعاملنا مع انتشار فيروس كورونا بالعلم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتضافر لمواجهة خطير جسيم.

وأكد الرئيس السيسى، خلال لقائه مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، أن الإعلام قام بدور إيجابى فى متابعة أزمة فيروس كورونا سواء داخل مصر أو خارجها.

واستطرد الرئيس عبد الفتاح السيسى للمصريين: "لم نخب عليكم أى شئ يخص فيروس كورونا"، موضحا أن هذه الأزمة تعرضت لشائعات مثلها مثل غيرها من الملفات من قبل الذين يشككون فيما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات.